Erzurum Büyükşehir Belediyesinin proje ortağı olduğu Kadın Dostu Kentler Programı III. Fazı kapsamında düzenlenen Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı, kamu kurumları, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yürütülen, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının koordinasyonunda ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde hayata geçirilen Kadın Dostu Kentler Programı III. Fazı kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 19 Kasım 2026 Perşembe günü Erzurum Teknik Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, belediyenin ilgili daire başkanlıkları ve birimleri, akademisyenler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Erzurum'un yerel ihtiyaçlarının belirlenmesi, kadınların kent yaşamına katılımının güçlendirilmesi ve yerel hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştayda, kentin öncelikli sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

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Kurumlar Arası İş Birliği Vurgusu

Çalıştayda konuşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda güçlenmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekerek, yerel yönetimlerin bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti. Aynalı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birliklerinin Erzurum'un ihtiyaçlarına yönelik kalıcı çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ise kadınların eğitim, istihdam ve sosyal yaşam başta olmak üzere hayatın her alanında aktif şekilde yer almasının toplumsal gelişim açısından önem taşıdığını vurguladı. Özay, kurumlar arası iş birliğiyle daha güçlü, güvenli ve yaşanabilir bir Erzurum oluşturulabileceğini ifade etti.

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Yedi Tematik Alanda Çözüm Önerileri Geliştirildi

Çalıştay kapsamında oluşturulan yedi tematik çalışma grubunda, istihdamdan eğitime, sağlıktan sosyal hizmetlere, kentsel hizmetlerden kültür ve sosyal yaşama, kadınların güvenliğinden afet ve acil durum yönetimine kadar pek çok konu ele alındı. Alanında uzman moderatörler eşliğinde gerçekleştirilen grup çalışmalarında, kamu kurumları, belediye birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Erzurum'un mevcut ihtiyaçlarını ve karşılaşılan sorunları değerlendirerek çözüm önerileri geliştirdi.

Çalıştay Çıktıları Yerel Eşitlik Eylem Planı'na Dönüştürülecek

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Çalıştayda ortaya konulan sorunlar, görüşler ve çözüm önerileri, Erzurum için hazırlanacak Yerel Eşitlik Eylem Planı'na temel oluşturacak. Hazırlanacak eylem planıyla kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yaşama katılımının desteklenmesi, yerel hizmetlere erişimin güçlendirilmesi ve kentin ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir politikaların geliştirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde, daha kapsayıcı, güvenli ve yaşanabilir bir Erzurum için çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.