Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilen tarihi Müceldili Konağı, törenle hizmete açıldı. Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi’nde bulunan konak, "Müceldili Konağı Sosyal Tesisi" adıyla şehrin kültür ve gastronomi hayatına kazandırıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı açılış töreni, yapılan konuşmalarla başladı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin turizm potansiyelini geliştirmek ve turizmden daha fazla pay almasını sağlamak amacıyla sosyal yatırımlara ve tesislere önem verdiklerini belirtti.

Erzurum’un bir turizm kenti olmasını hedeflediklerini ifade eden Sekmen, "Şehrimizin turizmini geliştirmek, dönüştürmek, turizmden arzu ettiğimiz payı almak üzere şehrimizde sosyal yatırımlara ve sosyal tesislere büyük bir önem veriyoruz. İstiyoruz ki artık şehrimiz bir turizm kenti olsun. Bacasız sanayi dediğimiz bu sektörden de payını alabilsin. Gerek kış, kültür, doğa, spor ve diğer turizm dallarında arzu ettiğimiz etkinliği hep beraber sağlayalım" dedi.

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Tarihi konak atmosferini sosyal tesis anlayışıyla buluşturan Müceldili Konağı Sosyal Tesisi'nin, Erzurumluların yanı sıra kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere de hizmet vermesi hedefleniyor. Tesiste yöresel lezzetlerin sunulmasıyla Erzurum'un tarihî dokusu ve mutfak kültürünün bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dua edildi ve açılış kurdelesi kesilerek Müceldili Konağı Sosyal Tesisi hizmete açıldı.

Açılış törenine Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.