Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde çevreci yatırımları, yenilenebilir enerji projeleri, akıllı şehir uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejileriyle uluslararası arenada dikkat çekerken; Japonya, Almanya, Azerbaycan, Katar ve Çin temsilcileriyle gerçekleştirilen iyi niyet ve iş birliği görüşmeleriyle küresel çevre diplomasisinde yeni bir sayfa açtı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan değerlendirmede, "Küresel İklim Mücadelesinde Erzurum'un Güçlü Temsili İklim değişikliği, artık yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkarak ekonomiden enerjiye, tarımdan su yönetimine, şehir planlamasından halk sağlığına kadar yaşamın bütün alanlarını doğrudan etkileyen küresel bir mesele hâline gelmiştir. Artan sıcaklıklar, değişen yağış rejimleri, kuraklık, aşırı hava olayları, doğal kaynaklar üzerindeki baskılar ve afet riskleri, ülkeleri ve yerel yönetimleri ortak çözümler geliştirmeye yöneltmektedir. Bu küresel sorumluluğun en önemli uluslararası platformlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP), ülkelerin iklim politikalarını değerlendirdiği, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedefleri müzakere ettiği, iklim değişikliğine uyum stratejilerini ele aldığı ve sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda uluslararası iş birliklerini güçlendirdiği kapsamlı bir diplomasi platformudur" denildi.

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Erzurum'daki şehircilik yaklaşım uluslararası platforma taşındı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen Taraflar Konferansı'nın 31'incisi olan COP31, 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da dünya ülkelerini, uluslararası kuruluşları, yerel yönetimleri, bilim insanlarını, özel sektör temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması ile şekillenen uluslararası iklim politikalarının devamı niteliğindeki konferans; küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, temiz enerjiye geçiş, iklim finansmanı, iklim adaleti ve dirençli şehirlerin oluşturulması açısından stratejik önem taşıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31, aynı zamanda ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini, yeşil kalkınma vizyonunu ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği sorumlulukları uluslararası kamuoyuyla paylaşması bakımından önemli bir fırsat sundu. Bu önemli organizasyonda Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yalnızca bir katılımcı olarak değil; iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği projeleri, çevreci altyapı yatırımlarını ve sürdürülebilir şehircilik yaklaşımını uluslararası platforma taşıyan aktif bir yerel yönetim olarak yer aldı.

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"Bütüncül ve sürdürülebilir politikalar geliştirilmeli"

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şöyle devam edildi, "Yenilenebilir enerji projeleri, akıllı şehir uygulamaları, çevre dostu yatırımları ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerini uluslararası katılımcılarla paylaşırken Japonya, Almanya, Azerbaycan, Katar ve Çin'in ülke pavilyonlarında gerçekleştirilen iyi niyet ve iş birliği görüşmeleriyle çevre ve iklim alanındaki uluslararası ilişkilerini geliştirmeye yönelik önemli adımlar atmıştır. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in öncülüğünde yürütülen COP31 faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantı, panel ve iş birliği görüşmelerinde; Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Fatih Çarıkcıoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Faruk Avcı, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Dr. Ömer Lütfü Aydın ile iklim uzmanları Mahmut Yıldırım ve Enes Kavaz da Erzurum Büyükşehir Belediyesini temsil ederek uluslararası temaslarda yer almıştır. Erzurum'un yüksek rakımı, sert karasal iklim koşulları, zengin su kaynakları, tarımsal üretim potansiyeli ve doğal ekosistemleri, iklim değişikliğinin olası etkilerine karşı bütüncül ve sürdürülebilir politikalar geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. "

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Başkan Sekmen, kaynak geri kazanımı ve çevre dostu enerji üretimini anlattı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği, sürdürülebilir ulaşım, sıfır atık uygulamaları, atıktan enerji üretimi, su kaynaklarının korunması, hava kalitesinin izlenmesi, arazi yönetimi ve akıllı şehir teknolojilerini birbirini tamamlayan bütüncül bir çevre ve iklim yönetimi anlayışıyla ele aldığı vurgulanan açıklamada, " COP31 kapsamında gerçekleştirilen panel, tematik oturum ve uluslararası görüşmelerde, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin bu alanlarda yürüttüğü çalışmalar ve elde ettiği somut kazanımlar uluslararası katılımcılarla paylaşılmıştır. Ayrıca kentin iklim değişikliğine karşı dirençliliğinin artırılması, çevreci teknolojilerin yaygınlaştırılması, sürdürülebilir altyapı yatırımlarının geliştirilmesi ve uluslararası bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli temaslarda bulunulmuştur. Böylece Erzurum'un yerel ölçekte yürüttüğü iklim ve çevre çalışmalarının uluslararası düzeyde tanıtılmasına ve gelecekte geliştirilebilecek ortak projeler için iş birliği olanaklarının değerlendirilmesine katkı sağlanmıştır. COP31'de Erzurum'un İklim ve Çevre Politikaları Uluslararası Platformda Ele Alındı Sıfır Atık Şehirler: İklim Dirençliliği İçin Atıkların Azaltılması ve Kaynak Geri Kazanımı COP31'in 11 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de Birleşmiş Milletler Mavi Bölge'de gerçekleştirilen "Sıfır Atık Şehirler: İklim Dirençliliği İçin Atıkların Azaltılması ve Kaynak Geri Kazanımı" başlıklı oturumunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehrin atık yönetimi, kaynak geri kazanımı ve çevre dostu enerji üretimine yönelik çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı" denildi.

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"Sıfır atık yaklaşımı yalnızca atık toplama değil"

Bu arada Asya Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Norio Saito'nun moderatörlüğünde düzenlenen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın da konuşmacı olarak yer aldığı programda, atıkların çevresel yük olmaktan çıkarılarak ekonomik ve enerji değeri taşıyan kaynaklara dönüştürülmesinin önemi ele alındı. Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum'un Aziziye ilçesinde 55 hektarlık alanda faaliyet gösteren Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde yılda 180.654 ton evsel atığın bertaraf edildiğini ve atıklardan enerji üretildiğini aktardı. Tesiste gerçekleştirilen enerji geri kazanımı sayesinde yaklaşık 8.800 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşıldığı vurgulandı. Ayrıca Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi aracılığıyla kâğıt, plastik ve metal atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması, geri dönüşüm altyapısının geliştirilmesi ve şehir genelinde yürütülen sıfır atık eğitimleri değerlendirildi. Oturumda, sıfır atık yaklaşımının yalnızca atık toplama faaliyetlerinden ibaret olmadığı; doğal kaynakların korunması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, döngüsel ekonominin geliştirilmesi ve iklim dirençli şehirlerin oluşturulması bakımından stratejik bir şehircilik politikası olduğu ön plana çıktı.

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"Arazi Yönetimi Amaçlı Arazi Kullanımı ve İklim Uyum Stratejileri"

Arazi Yönetimi Amaçlı Arazi Kullanımı ve İklim Uyum Stratejileri 12 Kasım Perşembe günü saat 16.0016.45 arasında Birleşmiş Milletler COP31 Alanı Mavi Bölge'de düzenlenen "Arazi Yönetimi Amaçlı Arazi Kullanımı ve İklim Uyum Stratejileri" panelinin moderatörlüğünü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e vekâleten konferansta bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ üstlendi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Fatih Çarıkcıoğlu, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ömer Faruk Avcı, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Dr. Ömer Lütfü Aydın ile iklim uzmanları Mahmut Yıldırım ve Enes Kavaz da belediye heyeti içerisinde paneli takip etti. Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri Mimar Can Tabakoğlu ve Kent Gelişim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Can Ülger'in konuşmacı olarak bulunduğu panelde, iklim değişikliğinin tarım alanları, meralar, su kaynakları ve arazi kullanım politikaları üzerindeki etkileri değerlendirildi.

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Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Su Ayak İzi Değerlendirme Raporu

Sürdürülebilir arazi yönetimi ve iklim değişikliğine uyum stratejilerinin ön plana çıktığı oturumda, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/25.000 ölçekli Arazi Envanteri çalışması, bilimsel verilere dayalı planlama ve doğal kaynakların etkin yönetimi açısından önemli bir uygulama örneği olarak sunuldu. Taşlı ve kayalık tarım arazilerinin ıslah edilerek üretime kazandırılması, eğimli arazilerin uygun tesviye yöntemleriyle tarımsal kullanıma elverişli hâle getirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve iklim koşullarına uyumlu tarımsal üretim modellerinin geliştirilmesi de görüşülen konular arasında yer aldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Su Ayak İzi Değerlendirme Raporu ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nın (SECAP) arazi kullanım politikalarıyla bütünleştirilmesi, kentin doğal kaynaklarını koruma ve iklim risklerine karşı uzun vadeli dirençliliğini artırma hedefleri doğrultusunda değerlendirildi. Kentsel Dönüşümde Karbon Salınımının Azaltılması ve Dirençli Şehirler 13 Kasım Cuma günü saat 10.0010.45 arasında COP31 Antalya Yeşil Bölge'de düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Projelerinde Konutlarda Karbon Salınımının Azalması ve Verimliliğin Artmasının Dirençli Şehirler Yaratmasına Etkisi" başlıklı oturumda Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ konuşmacı olarak yer aldı. Dr. Av. Ali Yüksel'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Dr. Haldun Ersen ve Nil Tiritoğlu da değerlendirmelerde bulundu. Panelde kentsel dönüşümün yalnızca eski yapıların yenilenmesi değil; enerji tüketiminin azaltılması, yapı güvenliğinin artırılması, afetlere dayanıklı yaşam alanlarının oluşturulması ve düşük karbonlu şehircilik modellerinin geliştirilmesi açısından bütüncül bir dönüşüm süreci olduğu vurgulandı.

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Sert kış koşullarına sahip şehirlerde ısınma kaynaklı enerji tüketimi

Erzurum'da son 10 yıllık süreçte 314.975 metrekarelik alanda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1.691 binanın yıkılması ve yerlerine 133 yeni binanın inşa edilmesi, kentsel yenilenme politikalarının somut örnekleri arasında değerlendirildi. Ayrıca yapıların ısı yalıtımının güçlendirilmesi, özellikle sert kış koşullarına sahip şehirlerde ısınma kaynaklı enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılması, çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılması ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin kentsel dönüşümle bütünleştirilmesi konuları ele alındı. İklim Diplomasisi ve Gençlerle Buluşma 16 Kasım Pazartesi günü saat 10.0011.00 arasında COP31 Antalya Yeşil Bölge'de gerçekleştirilen "AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı İklim Diplomasisi Gençlerle Toplantı" programında Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ tarafından temsil edildi. Programda gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye katılımı, çevre bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve yerel yönetimlerin gelecek nesillere karşı sorumlulukları değerlendirildi. Erzurum'un sahip olduğu doğal miras, Palandöken Dağı'nın uluslararası kış sporları açısından önemi, 2011 Universiade ve 2017 EYOF organizasyonlarıyla kazanılan deneyim ve iklim değişikliğinin kış turizmi üzerindeki olası etkileri ele alındı. Gençlerin çevre politikalarının yalnızca yararlanıcısı değil, aynı zamanda karar alma ve uygulama süreçlerinin aktif paydaşı olması gerektiği vurgulandı.

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Erzurum'da hava kalitesi izleme ağı var

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin sıfır atık eğitimleri, çevre bilinci faaliyetleri ve gençlere yönelik projeleri, bu yaklaşımın yerel düzeydeki uygulamaları arasında değerlendirildi. Akıllı Şehirler ve Yapay Zekâ: Teknolojiyle İklim Dirençliliği 16 Kasım Pazartesi günü saat 11.0013.30 arasında Birleşmiş Milletler COP31 Alanı Mavi Bölge'de düzenlenen "Akıllı Şehirler ve Yapay Zekâ" panelinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, kentin dijital dönüşüm ve teknoloji destekli çevre yönetimi uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi temsilcisi Motsomi Maletjane ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği temsilcisi Cristina Bueti'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panel, Avrupa Komisyonu, üniversiteler, uluslararası teknoloji kuruluşları ve Birleşmiş Milletler bağlantılı kurumların temsilcilerini bir araya getirdi. Yapay zekâ teknolojilerinin çevresel izleme, enerji yönetimi, sürdürülebilir ulaşım, afet risklerinin azaltılması ve veri temelli şehir planlamasındaki rolü oturumun temel gündemini oluşturdu. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin şehir genelinde 20 farklı noktada oluşturduğu hava kalitesi izleme ağı kapsamında PM2.5, PM10, karbondioksit ve diğer çevresel parametrelerin takip edilmesine yönelik çalışmalar aktarıldı. Bununla birlikte trafik kavşaklarının yapay zekâ destekli analiz edilmesi, yol yüzeyindeki bozulmaların kamera sistemleriyle tespit edilmesi, güneş enerjisi santrallerinin dijital platformlar üzerinden izlenmesi ve altyapı faaliyetlerinin harita tabanlı sistemlerle takip edilmesi gibi uygulamalar tanıtıldı.

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23 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri

Dijital teknolojilerin yalnızca kamu hizmetlerinin modernizasyonuna değil, enerji verimliliğinin artırılmasına, doğal kaynakların korunmasına ve iklim risklerine karşı erken müdahale kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sağladığına dikkat çekildi. Binalarda Enerji Verimliliği: Yerel Yönetimlerin Rolü 16 Kasım Pazartesi günü saat 13.3016.00 arasında Birleşmiş Milletler COP31 Alanı Mavi Bölge'de gerçekleştirilen "Binalarda Enerji Verimliliği: Yerel Yönetimler" panelinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ tarafından temsil edildi. Programda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile uluslararası yerel yönetim temsilcileri de yer aldı. Panelde binalarda enerji tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji sistemlerinin yaygınlaştırılması, ısı yalıtımı, temiz ısınma teknolojileri ve yerel yönetimlerin karbon azaltım hedeflerine katkıları değerlendirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin üç bölgede ve 25 farklı noktada hayata geçirdiği, toplam 23 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri öne çıkan çalışmalar arasında yer aldı. Bu yatırımlar kapsamında 111.476.711 kWh elektrik üretimi gerçekleştirilmesi ve yaklaşık 78.836 ton karbon emisyonunun önlenmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarının çevresel katkılarını ortaya koydu.

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"Ülke temsilcileriyle iyi niyet ve iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi"

Ayrıca katı atıklardan enerji üretimi, jeotermal kaynakların değerlendirilmesi, temiz ısınma sistemleri ve enerji verimli yapılaşma politikalarının şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasındaki rolü ele alındı. Erzurum gibi uzun ve sert kış koşullarına sahip şehirlerde enerji verimliliğinin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal açıdan da önemli bir gereklilik olduğu vurgulandı. Ülke Pavilyonlarında Uluslararası İş Birliği Görüşmeleri COP31, Erzurum Büyükşehir Belediyesi açısından yalnızca panel ve oturumlarda gerçekleştirilen bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmadı. Konferans alanında bulunan ülke pavilyonları, çevre teknolojileri, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarına yönelik uluslararası temasların geliştirilmesi bakımından önemli bir diplomasi zemini oluşturdu. Bu kapsamda Japonya, Almanya, Azerbaycan, Katar ve Çin ülke pavilyonlarında ilgili ülke temsilcileriyle iyi niyet ve iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi. Görüşmelerde çevre ve iklim politikaları, katı atıkların toplanması ve ayrıştırılması, atıksu arıtımı, atıklardan enerji üretimi, atık kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması, çevresel izleme teknolojileri, deprem ve afet erken uyarı sistemleri gibi konular ele alındı.

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"Erzurum'un kentsel dirençlilik çalışmaları"

Japonya pavilyonunda gerçekleştirilen temaslarda özellikle deprem ve afet erken uyarı sistemleri, çevresel risklerin teknolojik yöntemlerle izlenmesi, akıllı şehir uygulamaları, atık yönetimi ve afetlere karşı dirençli kentsel altyapıların geliştirilmesi konuları üzerinde duruldu. Japonya'nın afet risk yönetimi ve teknolojik altyapı alanındaki deneyimlerinin, Erzurum'un kentsel dirençlilik çalışmalarına katkı sağlayabilecek iş birliği alanları oluşturduğu değerlendirildi. Almanya pavilyonunda çevre teknolojileri, döngüsel ekonomi, katı atıkların kaynağında ayrıştırılması, atıksu arıtma sistemleri, enerji verimliliği ve atık kaynaklı emisyonların azaltılması konuları görüşüldü. Özellikle kaynakların yeniden ekonomiye kazandırılması ve düşük karbonlu belediyecilik uygulamaları kapsamında teknik bilgi ve deneyim paylaşımının geliştirilmesine yönelik iyi niyet temasları gerçekleştirildi. Azerbaycan pavilyonunda iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde sürdürülebilir şehircilik, yenilenebilir enerji, çevre koruma, atık yönetimi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve iklim değişikliğine uyum konularında karşılıklı iş birliği imkânları değerlendirildi. Ortak çevresel hedefler doğrultusunda şehirler arası bilgi paylaşımının ve iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesine yönelik olumlu bir görüşme zemini oluşturuldu. Katar pavilyonunda özellikle iklim değişikliğine uyum, su verimliliği, atıksu arıtımı ve arıtılmış suların yeniden kullanımı, yüksek sıcaklıkların kent yaşamı üzerindeki etkileri, kentsel ısı adalarının azaltılması ve sürdürülebilir enerji teknolojileri konuları ele alındı.

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Teknik heyetler arasında bilgi paylaşımı

Farklı iklim koşullarına sahip şehirlerin karşılaştıkları çevresel sorunlara yönelik geliştirdikleri uygulamaların paylaşılması, karşılıklı deneyim aktarımı açısından önemli bir fırsat olarak değerlendirildi. Çin pavilyonunda ise akıllı çevre yönetim sistemleri, yapay zekâ destekli izleme teknolojileri, atık toplama ve ayrıştırma altyapıları, atıktan enerji üretimi, emisyon azaltım teknolojileri, yenilenebilir enerji sistemleri ve afet erken uyarı uygulamaları üzerinde duruldu. Özellikle dijital teknolojilerin çevresel sürdürülebilirlik politikalarıyla bütünleştirilmesi ve teknolojik çözümlerin yerel yönetim hizmetlerine uyarlanması konularında iyi niyet ve iş birliği görüşmeleri gerçekleştirildi. Beş ülkenin temsilcileriyle gerçekleştirilen bu temaslar, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin çevre ve iklim politikalarını uluslararası deneyimlerle geliştirmesi, yenilikçi teknolojileri takip etmesi ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar için iletişim kanallarının oluşturulması bakımından önemli bir adım oldu. Görüşmelerde ortaya konulan iyi niyet yaklaşımı; teknik heyetler arasında bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme imkânlarının değerlendirilmesi, uluslararası finansman kaynaklarının araştırılması ve sürdürülebilir şehircilik alanında uzun vadeli iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından yeni fırsatların kapısını araladı.

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"Kömür kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalar"

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bilimsel Planlamadan Somut Çevre Yatırımlarına: Erzurum'un İklim Vizyonu Erzurum Büyükşehir Belediyesinin COP31'de ortaya koyduğu yaklaşımın en önemli yönlerinden biri, iklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca uluslararası hedefler ve politika belgeleri üzerinden değerlendirmesidir. değil, sahada gerçekleştirilen somut yatırımlar üzerinden Bu yaklaşımın temelini oluşturan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), Erzurum'un sera gazı emisyonlarını bilimsel yöntemlerle değerlendiren ve geleceğe yönelik azaltım ve uyum politikalarını ortaya koyan stratejik bir yol haritasıdır. 2021 yılı sera gazı envanterinde 4.356.051,2 ton CO eşdeğeri emisyon hesaplanan Erzurum için 2030 yılına kadar temel yıla göre yüzde 55 emisyon azaltım hedefi belirlenmiştir. Plan kapsamında 23 hedef ve 56 azaltımuyum eylemi ortaya konulmuş; iklim değişikliğine uyum alanında 21 eylem ve 110 faaliyet tanımlanmıştır. Bu bilimsel planlama yaklaşımı; güneş enerjisi santralleri, katı atıklardan enerji üretimi, doğalgaz dönüşüm projeleri, bisiklet yolu yatırımları, hava kalitesi izleme sistemleri, su ayak izi çalışmaları ve akıllı şehir uygulamalarıyla desteklenmektedir. Özellikle kömür kullanımının azaltılmasına yönelik doğalgaz dönüşüm çalışmaları, kentte hava kalitesinin iyileştirilmesi ve ısınma kaynaklı kirletici emisyonların azaltılması bakımından önem taşımaktadır. Bunun yanında bisiklet yollarının yaygınlaştırılması, motorlu taşıt kullanımından kaynaklanan emisyonların azaltılmasına ve sürdürülebilir ulaşım alışkanlıklarının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır" şeklinde ifadelere yer verildi.

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"Gelecek nesillere nasıl bir yaşam alanı bırakabilmek

Erzurum Su Ayak İzi Değerlendirme Raporu ile tarımsal, hayvansal, evsel ve endüstriyel su kullanımının bütüncül biçimde değerlendirilmesine imkân tanıyarak iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine karşı bilimsel bir planlama altyapısı oluşturduğu vurgulanarak, "Tüm bu çalışmalar, Erzurum'un iklim politikalarında birbirinden bağımsız projeler yerine; enerji, su, ulaşım, atık, tarım ve dijital teknolojileri bir araya getiren bütünleşik bir sürdürülebilir şehir yönetimi anlayışını benimsediğini göstermektedir. Yerel Başarıdan Küresel İş Birliğine COP31'de gerçekleştirilen toplantılar, paneller ve ülke pavilyonu görüşmeleri, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca merkezi yönetimlerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğunda olmadığını; şehirlerin ve yerel yönetimlerin bu sürecin en önemli uygulayıcıları arasında bulunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Sekmen'in öncülüğünde yürüttüğü çevreci yatırımları ve sürdürülebilir şehircilik politikalarını uluslararası platformda paylaşırken, Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ'ın diğer panel ve oturumlardaki temsiliyle teknik ve kurumsal deneyimlerini farklı paydaşlara aktarma fırsatı buldu. Özellikle Japonya, Almanya, Azerbaycan, Katar ve Çin temsilcileriyle gerçekleştirilen iyi niyet ve iş birliği görüşmeleri, Erzurum'un çevre teknolojileri, afet yönetimi, enerji dönüşümü ve iklim uyum politikalarında uluslararası iş birliklerine açık bir şehir olduğunu göstermiştir. Bugün şehirlerin gelişmişliği yalnızca inşa edilen yollar, binalar veya altyapı yatırımlarıyla değil; doğal kaynaklarını ne kadar korudukları, enerjiyi ne kadar verimli kullandıkları, çevresel riskleri ne ölçüde azaltabildikleri ve gelecek nesillere nasıl bir yaşam alanı bırakabildikleriyle de değerlendirilmektedir" sözleri kullanıldı.

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"Anadolu'nun zirvesinden dünyaya uzanan bu çevre ve iklim vizyonu"

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmede şöyle denildi, "Erzurum Büyükşehir Belediyesinin COP31 katılımı, işte bu anlayışın uluslararası düzeyde ortaya konulduğu önemli bir süreç olmuştur. Anadolu'nun zirvesinden dünyaya uzanan bu çevre ve iklim vizyonu, Erzurum'un yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren değil; yarının risklerini öngören, doğal kaynaklarını koruyan, temiz enerji üreten, teknolojiyi çevre yararına kullanan ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir şehir olma hedefini güçlendirmektedir. Çünkü geleceğin güçlü şehirleri, yalnızca büyüyen değil; doğasıyla birlikte gelişen, kaynaklarını koruyan ve insan yaşamını sürdürülebilir kılan şehirler olacaktır. Erzurum, COP31'de ortaya koyduğu çalışmalar ve uluslararası iş birliği iradesiyle, Türkiye'nin yerel iklim eylemine katkı sunmaya ve sürdürülebilir geleceğin inşasında sorumluluk üstlenmeye devam etmektedir."