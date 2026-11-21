ERZURUM Büyükşehir Belediyesi, tarihi Erzurum Kalesi'nin yanında yöresel lezzetler lokantası açtı. İlk etapta 6 kadının istihdam edildiği lokantada, Erzurum mutfağına özgü hıngel, su böreği, lor dolması, kesme aşı ve İspir fasulyesi müşterilerin beğenisine sunuluyor. Projeyle hem kentin gastronomi kültürünün yaşatılması hem de kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin köklü mutfak kültürünü yaşatmak ve kadın istihdamına katkı sunmak amacıyla hizmete açtığı lokantada, kente özgü yemekler kadınlar tarafından hazırlanıp, vatandaşlarla buluşturuluyor. İlk etapta bir müdire ve 5 kadın olmak üzere toplam 6 kişinin görev yaptığı lokantada hıngel, mantı, su böreği, lor dolması, kesme aşı ve İspir fasulyesi gibi yöresel yemekler hazırlanıyor. Ev hanımlığından iş hayatına katılan kadınlar, hem mesleklerini icra etmenin hem de Erzurum mutfağına katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

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'BURASI BİZİM İÇİN EV GİBİ'

Lokantada çalışan Gönül Tekin, çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mantı, börek ve kesme çorbası yaptıklarını söyledi. Tesisin kendileri için çok rahat bir çalışma ortamı olduğunu belirten Tekin, işini severek yatığını ifade etti.

Aşçılık bölümü mezunu Damla Köroğlu ise kadınlarla birlikte çalışmanın kendisini gururlandırdığını belirterek, "Burada kadınlarla birlikte çalışmak beni gururlandırıyor. Belediyenin böyle bir imkan sunması, bizim için ayrıcalıklı olmamız gerçekten çok kıymetli" dedi.

Yaklaşık bir yıldır sosyal tesislerde çalıştığını belirten Ergül Dağ da kadınların dayanışma içerisinde üretim yaptığını söyledi. Dağ, "Ev hanımlığından geldiğim için burada kadınlarla birlikte gün yapar gibi rahatlıkla işimizi yapıyoruz. Güzel lezzetler çıkarmaya çalışıyoruz. Müşterilerden çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Burada yemek yedikten sonra ürünleri alıp evlerine götürmek istiyorlar" diye konuştu.

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HEDEF 20 KADININ İSTİHDAM EDİLMESİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Muharrem Aksu, kentin gastronomi kültürüne katkı sunmak amacıyla kadınlara yönelik gastronomi mutfağı oluşturduklarını söyledi. Belediye olarak kadınlara yönelik desteklerinin her zaman olduğunu kaydeden Aksu, şunları söyledi:

"İlimizde kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Burada bir mağazamız var. İçerisinde yöresel ürünlerimiz bulunuyor. Kadınların evlerinde yaptığı ürünleri orada sergiliyoruz. Bununla yetinmedik, şehrin gastronomisine de katma değer katmak için kadınlara yönelik gastronomi mutfağı oluşturduk. Erzurum ürünlerini yapıyoruz. Kadınlarımız mantı, su böreği, lor dolması, kesme aşı ve İspir fasulyesi hazırlıyor. Bu ürünleri tesislerimize gelen müşterilerimize ikram ediyoruz. Burası tamamen Erzurum'a özgü yöresel lezzetler başlığı altında oluşturuldu. Başlangıç olarak 6 kadını istihdam ettik. Bu sayıyı ilerleyen zamanlarda daha da artırmayı planlıyoruz. Yaklaşık 20 kadınımızın burada hizmet vermesini hedefliyoruz. Burada hazırladığımız ürünleri sosyal tesislerimizde de sunma imkanımız olacak."