ERZURUM’da kavga eden kişilerden biri, diğerine av tüfeği ve kamp sandalyesini sopa gibi kullanarak vurdu.

Olay, öğleden sonra Palandöken ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi’nde 2 kişi, öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa süre sonra kavgaya tutuşan taraflardan biri, aracının bagajından av tüfeği ve kamp sandalyesi çıkardı. Tüfeği ateşlemesinden korkan kadınların çığlıkları arasında öfkeli şahıs, kavga ettiği kişiye tüfek ve kamp sandalyesiyle art arda vurdu. Darp edilen kişi tüfeği tutmaya çalışırken, üçüncü bir kişi de elindeki bıçakla onun üzerine yürüdü. Bir mahalle sakininin cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği olayda, taraflar kavgayı bırakarak hiçbir şey olmamış gibi araçlarına binip uzaklaştı.