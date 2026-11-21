TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da sanat sayesinde bir araya gelen kadınlar, 10 yıldır dostluklarını pekiştirirken resimden el sanatlarına uzanan çalışmalarıyla üretmenin mutluluğunu yaşıyor.

Herhangi bir derneğe bağlı olmadan yaklaşık 10 yıl önce bir araya gelen kadınlar, resim ve el sanatlarıyla başlayan birlikteliklerini yıllar içinde güçlü bir dostluğa dönüştürdü.

Daha önce çalışmalarını sürdürdükleri salonun deprem riski nedeniyle yıkılmasına karar verilmesinin ardından yeni bir çalışma alanına ihtiyaç duyan kadınlara, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşayan Değerler Koordinasyon Merkezi'nde yer tahsis edildi.

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Son bir yıldır burada faaliyetlerini sürdüren kadınlar, zaman zaman 20 kişiye ulaşan gruplarıyla farklı sanat dallarında eserler ortaya çıkarıyor.

- Sanatla günlük hayatın stresinden uzaklaşıyorlar

Resim, boncuklu işlemeler, ahşap boyama ve çeşitli el sanatlarıyla ilgilenen kadınlar, bilgi ve deneyimlerini birbirleriyle paylaşarak her geçen gün kendilerini geliştiriyor. Birbirlerinden yeni şeyler öğrenmenin yanı sıra dostluklarını da pekiştiren kursiyerler, sanatla uğraşarak günlük hayatın stresinden uzaklaşıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, AA muhabirine, Yaşayan Değerler Koordinasyon Derneğinin 2019 yılında kurulduğunu ve o zamandan beri özellikle 65 yaş üstü bireylere sosyal destekler sağlandığını anlattı.

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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla maddi ihtiyacı olmayan ancak sosyal alan yetersizliği bulunanlara yönelik çalışma başlatıldığını belirten Temel, geçen yıl kurulan kursta çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bu kurstaki kadınların daha önce bir araya geldiğini anlatan Temel, "Resimle, el sanatlarıyla, örgüyle uğraşan insanlardı. Kendilerini çok iyi yetiştiren, Erzurum'un, temel kültürünü yansıtan büyüklerimiz. Geçen yıl bu alanı oluşturduk." dedi.

- "Sergileri takdir görüyor"

Kadınların inanılmaz derecede motive olduğunu ifade eden Temel, şöyle konuştu:

"Bu hizmeti arttırmayı düşünüyoruz. Yıl sonunda onlara sergiler açıyoruz. Sergileri takdir görüyor. Çok iyi eserler ortaya çıkarıyorlar. İnşallah bunu daha da artırıp el sanatları alanından farklı sanatlarda da kurslarımızı detaylandıracağız. Burada herkesin farklı bir hayat hikayesi var. Buraya geldiklerinde kendileriyle aynı yaş gruplarında bir arada olunca, sanatla uğraşınca, dertlerini bir tarafa bırakıyorlar. Kendilerine zaman ayırıp zihinlerini rahatlatıyorlar. Artık yaşlanan bir nüfusumuz var ve insanlarımıza böyle sosyal alanlar açmak gerekiyor."

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Kursta 10 yıldır arkadaşına gönüllü olarak eğitimler veren emekli öğretmen Gülçin Bayhan ise çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini ve halen buna devam ettiğini belirtti.

Yanlarında sanata başlayan kadınların bir daha kursu bırakmadığını söyleyen Bayhan, "Şu an evde oturup ne yapacağız? Biz alışverişe giden, televizyon izleyen insanlar değiliz. Buradaki hanımefendiler kitap okuyan, sanatla uğraşan insanlar. Burası bizim için can kurtaran gibi bir yer. Kapıdan içeri giren herkesin yüzü güler. Bizim buradan kazancımız da yok. Amacımız bir şeyler ortaya çıkarmak. Önemli olan zihnimizi iyi tutmak. Hepimizin fırsat oldukça burada birlikte gün geçireceğiz." diye konuştu.

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- Farklı kültürlerde çalışmalar yapıyorlar

Kadınlardan Rus asıllı olan ve dans eğitmenliği yapan Katarine Mumcu da Rusya'dan malzemeler getirerek farklı kültürlerde çalışmalar yaptıklarını ve yaptığı eserleri arkadaşlarına hediye ettiğini dile getirdi.

Emekli öğretmen Serpil Bayramoğlu ise kursta çok güzel vakit geçirdiklerinden bahsederek, sanatla uğraştıklarını ve kaliteli zaman geçirdiklerini ifade etti.

Ev hanımı İlknur Dursun da evde bunalıma girdiğini ardından grupla tanıştığını anlatarak, "Resimle hiç ilgim yoktu ama şimdi çok güzel şeyler yapabiliyorum." şeklinde konuştu.