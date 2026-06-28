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        MHP Oltu İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi yapıldı

        MHP Erzurum Oltu İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi'nde Vedat Sağlam, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 20:03 Güncelleme:
        MHP Oltu İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi yapıldı

        MHP Erzurum Oltu İlçe Teşkilatı'nın 15. Olağan Kongresi'nde Vedat Sağlam, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        "Kardeşlik Aklımızda, Gelecek Kalbimizde" temasıyla Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri Otağı'nda düzenlenen kongreye, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Genel Başkan Başdanışmanı M. Hanifi Macit, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Gökhan Akpınar, AK Parti Oltu İlçe Başkan Vekili Metin Polat, MHP Rize İl Başkan Yardımcısı, MHP Oltu İlçe Teşkilatı üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri, MHP Erzurum ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrede, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

        Tek liste ile yapılan seçimlerde mevcut ilçe başkanı Vedat Sağlam, yeniden MHP Oltu İlçe Başkanlığına seçildi.

        Kongre, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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