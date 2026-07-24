Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Ocağın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu

        Ocağın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da çay demlerken bir anlık dalgınlıkla ocağın yanında unuttuğu benzin bidonunun parlaması sonucu ağır yaralanan 71 yaşındaki Müfit Tuysuz, iyileşeceği günü bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 11:19 Güncelleme:
        Ocağın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da çay demlerken bir anlık dalgınlıkla ocağın yanında unuttuğu benzin bidonunun parlaması sonucu ağır yaralanan 71 yaşındaki Müfit Tuysuz, iyileşeceği günü bekliyor.

        Pasinler ilçesinin Küçüktüy Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Tuysuz, bir süre önce köye gelen çocuklarına evin bahçesindeki ocakta çay hazırlamak istedi.

        Ocağın yanına bıraktığı benzin dolu bidonu kaldırmayı unutan Tuysuz'un, kıvılcımların bidona sıçraması üzerine meydana gelen parlama sonucu kıyafetleri tutuştu.

        Alev alan kıyafetlerini çıkarmakta zorlanan Tuysuz, çareyi evinin yakınından geçen dereye atlamakta buldu.

        Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci ve üçüncü derece yanık oluşan Tuysuz, çocuklarının yardımıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tuysuz, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

        Bir anlık dalgınlık sonucu yaralanan Tuysuz, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor.

        - "Suya atlayıp kendimi kurtardım"

        Tedavisi süren Müfit Tuysuz, AA muhabirine, köye ziyaretine gelen çocuklarına çay demlerken talihsiz olayın gerçekleştiğini söyledi.

        Ateş yaktığı ocağın yanında benzin dolu bidonun bulunduğunu anlatan Tuysuz, "Ocağın yakınında benzin bidonu vardı birden parladı, havalandı üstüme geldi. Suya atlayıp kendimi kurtardım. Kıyafetlerin baştan aşağı alev aldı, çaya atladım. Sonra çocuklarım yetişti, beni görünce onlar da şaşırdılar." dedi.

        Tuysuz, olay sonrası vücudunun çoğu yerinde yanıklar oluştuğunu belirterek, hastanenin Yanık Tedavi Merkezi'ndeki hizmetlerden çok memnun kaldığını vurguladı.

        - "Bir anlık dalgınlık felaketle sonuçlandı"

        Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını ifade eden Tuysuz, şunları kaydetti:

        "Benzin bidonunu ocağın yanında koymuştum. Ocağı yaktım. O sırada dalgındım, bidonu kaldırmayı unutmuşum. Aslında olacak bir iş değildi, bidondaki benzin birden parladı gitti. Bir anlık dalgınlık felaketle sonuçlandı. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, devletimiz var olsun. Sağlık çalışanlarımız Allah'a emanet olsun. Sağlık Bakanımızdan, hastane başhekimimizden, doktor ve hemşirelerden Allah razı olsun, evimde böyle hizmet eden olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu hizmetleri alıyoruz, eskiden böyle hizmet yoktu, hamdolsun, şükürler olsun."

        Tuysuz, yaşadığı olaydan herkesin ders almasını, bu tarz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

        Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Tuysuz'u yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü belirterek, ilerleyen süreçte cerrahi tedavi açısından değerlendirileceğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        Özgür Özel'den ilk açıklama
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruldu
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Yeni Parti'ye ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan ilk mesaj
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Meclis'te sandalye sayısı değişti... TBMM'de son dağılım
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        Zayıflama iğneleriyle ilgili kritik uyarı!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        Biri katil diğeri maktul! Cani komşu!
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya'da tarihin en kapsamlı restorasyonu
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da savunma ile havacılık sanayisine üretim ve test desteği
        Erzurum'da savunma ile havacılık sanayisine üretim ve test desteği
        Yusufeli Barajı'nın sularıyla oluşan Kayadibi Kanyonu kano sporcularını ağı...
        Yusufeli Barajı'nın sularıyla oluşan Kayadibi Kanyonu kano sporcularını ağı...
        Iğdır FK, Felix Afena-Gyan'ı kadrosuna kattı
        Iğdır FK, Felix Afena-Gyan'ı kadrosuna kattı
        MSB o özel uçuşun görüntülerini paylaştı
        MSB o özel uçuşun görüntülerini paylaştı
        Gebe Okulu Temmuz ayı mezunlarını verdi
        Gebe Okulu Temmuz ayı mezunlarını verdi
        Başkan Sekmen Hedefi Koydu: "Olimpiyat Sporcuları Erzurum'dan Yetişecek"
        Başkan Sekmen Hedefi Koydu: "Olimpiyat Sporcuları Erzurum'dan Yetişecek"