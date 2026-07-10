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        Recep Uçar'ın hedefi Çaykur Rizespor'u geçen sezonun üzerine taşımak:

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, oyunu geliştirip iyi sonuçlar alarak takımı geçen sezonun üzerine taşımayı hedeflediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Recep Uçar'ın hedefi Çaykur Rizespor'u geçen sezonun üzerine taşımak:

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, oyunu geliştirip iyi sonuçlar alarak takımı geçen sezonun üzerine taşımayı hedeflediğini bildirdi.

        Çaykur Rizespor, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezona hazırlanıyor.

        Teknik direktör Recep Uçar, yeni sezon hazırlıkları, takımın hedefleri ve transfer çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

        Kentte 17 Temmuz'a kadar çalışma yapacaklarını ve iki günlük iznin ardından 20 Temmuz Pazartesi günü Slovenya'da kampa gireceklerini ifade eden Uçar, "Oradaki kamptan sonra Türkiye'ye dönüp kalan süreçte de lige en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." dedi.




        - "Amacımız iyi bir hazırlık dönemi geçirip lige dönmek"


        Uçar, hazırlık dönemine iyi başladıklarını belirterek, "Rize etabımız daha çok fiziksel çalışmalar, testler ve hastane kontrolleriyle geçmişti. Burada hem fiziksel kısım hem de oynatmak istediğimiz oyunla alakalı taktiksel çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bu etapta 15 ve 17 Temmuz'da iki hazırlık maçımız olacak. Amacımız en iyi şekilde bunları değerlendirip fiziksel, mental ve taktiksel olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirip lige dönmek." diye konuştu.

        Geçen sene aralık ayında takımın başına geçtiğini hatırlatan Uçar, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 6-7 aylık süreçte ligin ikinci yarısında, hatta ikinci yarısının özellikle son bölümünde aldığımız sonuçlarla ligi 8. sırada bitirmeyi başardık. 3 puanlık sistemde baktığımız zaman Rizespor tarihinde ilk 8'incilik. Bu güzel ve önemli bir başarı çünkü geriden geldik. Kesinlikle daha iyisi de olabilirdi. Evimizdeki son Beşiktaş maçı ki ben onu da galibiyet gibi sayıyorum. Evimizde 6'da 6 gibi bir ivme yakalamıştık. Eğer bu ivmeyi biraz daha dış saha maçlarımıza yansıtabilseydik belki bir iki basamak daha da yukarısı olabilirdi."

        Uçar, yeni sezonda da bu başarıyı sürdürmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Geçen senenin kulübümüz adına genel anlamda iyi geçtiğini, iyi bittiğini söyleyebilirim. Oyuncularıma da söylüyorum, başarmak zordur ama bu başarıyı tekrarlamak veya daha iyisini yapmak çok daha zordur. Daha çok emek ve çalışmak ister. Bu sene geçen seneki oynadığımız oyunu geliştirmek, iyi sonuçlar alıp belki geçen sene bitirdiğimiz yeri performans anlamında daha iyi bitirmeye çalışmak bizim en büyük amacımız. İnşallah bunu da başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.




        - "Kadroyu büyük oranda koruduk, 3-4 transfer daha yapmak istiyoruz"


        Transferler hakkında konuşan Uçar, şöyle devam etti:

        "Transfer, her kulübün sezon başı en çok uğraştığı, çaba sarf ettiği konuların başında geliyor. Oyuncuları çok tanımasalar bile taraftarı heyecanlandıran, mutlu eden gelişme. Biz geçen seneye baktığımız zaman kadro anlamında yüzde 80'ini muhafaza eden bir takımız. Bu bence bütün transferlerin ötesinde önemli bir konu. Yani mevcut kadroda istikrarımızı büyük oranda koruyabilmek bence belki yaptığımız en önemli transfer, en önemli iş. Birkaç hücum hattına, bir tane alternatif sol bek belki bir Türk oyuncu alabiliriz. Yani 3-4 transfer daha yapıp transferi sonlandırmak istiyoruz. İnşallah arzu ettiğimiz sonuçları alırız, bu noktada çalışıyoruz. İnşallah en doğru şekilde kulübümüze katkı sağlayacak arkadaşları da aramıza katarak yolumuza devam etmek istiyoruz."

        Uçar, oyunla taraftara keyif vermek istediklerini dile getirerek, "Süper Lig çok zor bir lig ve belki sıralama hedefi koymuyoruz ama tek amacımız her zaman en iyisini yapıp taraftarımızı mutlu etmek. Yegane gayemiz bu olacak. Aynı zamanda onların keyif alacağı futbolu sergileyebilmek istiyoruz. Bu anlamda umarım kafamızda planladığımız şeyler bizim adımıza çok güzel olur. Başta Rizespor olmak üzere bütün takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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