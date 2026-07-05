Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu 2026 Erzurum'da tamamlandı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda, 5 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu" sona erdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 şirketinin ev sahipliğinde Palandöken Dağı'nda 4 kategoride düzenlenen "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu"na, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İran, Gürcistan ve Bosna Hersek'ten sporcular katıldı. Organizasyon kapsamında 4 farklı kategoride yarışarak dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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