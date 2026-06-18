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        Sigarayla mücadelede sağlık elçisi olan öğrenciler ödüllendirildi

        Erzurum'da "Dumansız Bir Dünya Bırak Çocuğuna, Bisikleti de Bizden Olsun" kampanyası kapsamında, çevrelerindekileri sigara bırakma polikliniğine yönlendiren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Sigarayla mücadelede sağlık elçisi olan öğrenciler ödüllendirildi

        Erzurum'da "Dumansız Bir Dünya Bırak Çocuğuna, Bisikleti de Bizden Olsun" kampanyası kapsamında, çevrelerindekileri sigara bırakma polikliniğine yönlendiren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

        Valilik himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine sigaranın zararları ve bırakma yöntemlerini anlatan eğitim videoları izletildi.

        Kampanya kapsamında öğrencilerin, çevrelerindeki sigara bağımlısı yetişkinleri yaklaşık 6 ay önce sigara bırakma polikliniklerine yönlendirmeleri istendi. Eğitimlerin ardından öğrenciler çevresindeki çok sayıda sigara kullanan büyüklerini polikliniklere yönlendirmeyi başardı.

        Kampanya kapsamında kent merkezindeki Sıfır Atık Kafe önünde Vali Aydın Baruş'un katılımıyla düzenlenen törende, her ilçede en fazla sayıda yetişkini sigara bırakma polikliniklerine yönlendiren öğrencilere İl Sağlık Müdürlüğünce bisiklet hediye edildi.

        Programda konuşan Vali Baruş, toplumun zararlı alışkanlıklardan korunması ve bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen projede görev alan öğrencileri tebrik etti.

        Alışkanlık olarak başlayıp zamanla insan sağlığında olumsuz etkileyen davranışların toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren önemli bir mesele olduğunu ifade eden Baruş, "Sigara bağımlılığı da bu bağımlılık türlerinden birisidir. Sigara yalnızca kullanan bireylerin sağlığını değil, aile hayatını ve toplumsal yaşamı da olumsuz etkileyen ve insanların temiz hava soluma hakkını ihlal eden önemli bir halk sağlığı sorunudur." dedi.

        Baruş, bağımlılıkla mücadelede, özellikle çocukların aileleri üzerindeki etkisinin bu süreçte son derece değerli olduğunu vurguladı.

        - Öğrenciler sigarayla mücadelede etkin rol aldı

        Vatandaşları temiz hava solumaya, bağımlılıklardan uzak durmaya ve sağlıklı yaşam sürmeye davet eden Baruş, "Öğrencilerin bilinçlendirme çalışmalarıyla birçok kişi sigaradan uzaklaştı, bazı vatandaşlar sigarayı tamamen bıraktı. Bu çalışmalar bağımlılıkla mücadeleye önemli katkılar sağlıyor. Bu tür projeleri ilerleyen dönemlerde farklı yöntem ve uygulamalarla sürdüreceğiz." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de kampanya kapsamında başarılı olan 20 öğrenciye bisiklet hediye ettiklerini belirterek, "Çocuklarımıza bisikletleri hayırlı olsun, tüm sigara kullanan hemşerilerimizi Sigara Bırakma Polikliniklerimize davet ediyoruz." dedi.

        AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Akarsu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekinci ile il protokolünün katıldığı program, yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet ödülü verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

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