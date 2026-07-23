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        Vanspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Vanspor FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Doğu ekibi, Palandöken Dağı'ndaki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Murat Yıldırım yönetiminde antrenman yaptı.

        Futbolcular, dinamik ve mobilite hareketleriyle başladıkları antrenmanı dar alanda rondo, kaleli oyunlarla tamamladı.

        Vanspor FK, yarın yapacağı çalışmalarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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