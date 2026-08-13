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        Yüksek gerilim hattında akıma kapılan Erzincanlı demir ustasının tedavisi sürüyor

        Erzincan'da çalıştığı inşaatta yüksek gerilim hattının manyetik alanına girerek akıma kapılan ve 3 metre yükseklikten düşen demir ustası, tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesinde evine döneceği günü bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Yüksek gerilim hattında akıma kapılan Erzincanlı demir ustasının tedavisi sürüyor

        Erzincan'da çalıştığı inşaatta yüksek gerilim hattının manyetik alanına girerek akıma kapılan ve 3 metre yükseklikten düşen demir ustası, tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesinde evine döneceği günü bekliyor.

        Tercan ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki demir ustası Recep Doğan, yaklaşık 15 gün önce yüksek gerilim hattı direğinin altında prefabrik ev inşaatında çalışmaya başladı.

        Yaklaşık 3 metre yükseklikte çalıştığı sırada yüksek gerilim hattının manyetik alanına giren Doğan, akıma kapılarak yere düştü.

        Doğan'ın yere düşmesinin ardından kıyafetlerinin yandığını fark eden çırağı, alevleri söndürerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan usta, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

        Vücudunun yaklaşık üçte birinde yanık oluşan Doğan, 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 15 gündür tedavi görüyor.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Doğan, evine döneceği günü bekliyor.

        - "Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum"

        Demir ustası Recep Doğan, olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını belirterek, yüksek gerilim direğinin altında prefabrik ev yaptıklarını, demir doğramacı olarak çalıştığını söyledi.

        Olay sırasında çırağıyla birlikte çalıştığını dile getiren Doğan, "Tele değmedim de yüksek gerilimin manyetik alanına girmişim. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum zaten. Yere düştükten sonra çırağım görmüş. Kıyafetlerim tutuşmuş. Elbiselerimi söndürerek 112'ye haber veriyor. Gelip beni alıyorlar. 3 metre yükseklikten aşağıya düştüm. 5 gün yoğun bakımda kaldım. Şükür orayı atlattıktan sonra servise çıkarıldım, 10 gündür de buradayım. Vücudumun üçte biri yanık." dedi.

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        Doğan, olayın ardından gözlerinde de sorun oluştuğunu belirterek, "Düştükten sonra sol gözüm kapalıydı, 4-5 gün açılmadı. 2 gözüm de kan doluydu. Sonrada sol gözüm açılmaya, tedavi gördükçe düzelmeye başladı. Görüşümde sıkıntı yok ama dengem yok, aklım bulanıyor." ifadesini kullandı.

        Doğan, şunları kaydetti:

        "Elektriğin şakası yok. Bana 'Niye dikkat etmedin?' diye sorsanız, böyle bir şeyi tahmin etmiyorduk. Teller çok yüksekteydi, akıma kapılacağımızı tahmin etmiyorduk, dikkat etsinler. Direkteki tellere 5-6 metre yakındım, doktorların dediğine göre manyetik alana girmişim. Direk kalbi patlatıyormuş, Allah'a hamd olsun ucuz atlattık. Allah devletimizden, doktorlarımızdan, çalışanlardan razı olsun. Kendi evimizde böyle hizmet bulamazdık."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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