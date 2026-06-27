Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Yumruklu kavga köy okulundaki çocukları sevindiren uzlaşmayla sonuçlandı

        Yumruklu kavga köy okulundaki çocukları sevindiren uzlaşmayla sonuçlandı

        MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da çırağı tarafından darbedilen usta, uzlaşma kapsamında kendisi için hiçbir talepte bulunmayıp köy okulundaki öğrencilere hikaye kitabı ve oyuncak hediye edilmesini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Yumruklu kavga köy okulundaki çocukları sevindiren uzlaşmayla sonuçlandı

        MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da çırağı tarafından darbedilen usta, uzlaşma kapsamında kendisi için hiçbir talepte bulunmayıp köy okulundaki öğrencilere hikaye kitabı ve oyuncak hediye edilmesini sağladı.

        Yakutiye ilçesi Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde 16 Mart'ta çırağın ustasını yumrukla darbetmesi sonucu şikayet üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca "basit yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesinin ardından taraflar arasında uzlaşma görüşmeleri yapıldı.

        Uzlaştırma sürecinde müşteki usta, maddi bir talepte bulunmak yerine topluma fayda sağlayacak bir edim gerçekleştirilmesini istedi. Bunun üzerine Palandöken ilçesindeki Kümbet Köyü İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere hikaye kitabı ve oyuncak hediye edilmesi konusunda taraflar uzlaştı.

        Şüpheli tarafından temin edilen hediyeler okulda düzenlenen programla öğrencilere dağıtıldı.

        Uzlaşma şartlarının yerine getirilmesinin ardından savcılık, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

        - "Taraflar ilk başta uzlaşmaya yanaşmadılar"

        Uzlaştırmacı Ahmet Samur, AA muhabirine, tarafların başlangıçta uzlaşmaya sıcak bakmadığını ancak yapılan görüşmeler sonucunda ortak bir noktada buluştuklarını söyledi.

        Samur, tarafları barıştırmak adına yardımcı olacak adımlar atmak ve bunu topluma faydalı edimle sonuçlandırmak adına görüşmelere sağladıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

        "Müşteki taraf uzlaşmaya sürekli yanaşmadığını belirtti. Şüpheli tarafın uzlaşmaya yanaşıp karşı tarafın yanaşması için istekli olduğunu müşteki tarafa sürekli bilgilendirdik. Müşteki tarafla defalarca yaptığım görüşmelerde her ne kadar uzlaşma teklifini kabul etmese de kendisine topluma faydalı edimler hakkında bilgi verdik. Örneğin farklı kurumlara yardımda bulunması gibi. Sonunda bu köy okuluna hikaye kitabı dağıtılması konusunda müştekiyle ortak bir karara bağladık. Şüpheli tarafla yaptığımız tüm görüşmede de edim isteğini kabul edip köy okuluna hikaye kitabı alınıp çocuklarımıza dağıttık."

        - Kazanan sadece şüpheli ve müşteki değil

        Uzlaştırmanın barış, diyalog, ortak bir paydada buluşma ve topluma fayda sağladığının göstergesi olduğunu aktaran Samur, bu dosyada görüldüğü gibi kaybedenin olmadığı tek kurumun uzlaşma yolu olduğunu işaret etti.

        Samur, bu süreçte kazananın sadece müşteki ya da şüpheli olmadığını bildirerek, "Barışan her iki insan toplum açısından geleceğe daha olumlu bakmamıza sebebiyet vermektedir. Bugün burada modern hukuk sistemimizin en yapıcı ve barışçıl çözümlerinden birisi olan uzlaştırma kurumunu anlatmış bulunmaktayız. Burada uzlaştırma sadece mahkemelerin iş yükünü azaltan tek tip bir mekanizma olmadığını, ayriyeten toplumsal barışı, diyaloğu ve tarafların ortak bir paydada buluşmasını sağladığı en güzel köprülerden birisidir. Bu süreç hızlı adaletin ve tarafların helalleşip anlaşmasını sağlaması biz uzlaştırmacıların en büyük motivasyon kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

        Yapılan anlaşmayla edimin gerçekleştiğini bildiren Samur, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Taraflar teşekkür ettiler. Savcılığımızın inisiyatiflerinden yararlanarak edimimizi okulumuza getirdik ve çocuklar çok mutlu oldu. Dağıttığımız hediyelerden, kitaplardan okulumuza faydalı olduğumuzu düşünmekteyim. Tarafların yaptığı anlaşma gereği yapılan edimde hikaye kitapları ve oyuncaklar çocuklara dağıtıldı. Bu da sadece iki tarafın anlaşması değil topluma faydası olarak da çocukların gülmesi ve mutlu olmalarına vesile olmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti bir Türkiye kitabıdır
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        İran: ABD ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenledik
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Bankalarda yeni dönem
        Bankalarda yeni dönem
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        9 kent için "sarı" alarm! 2 bölgede şiddetli sağanak... Termometre yükselecek!
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Usta oyuncu Kadir İnanır vefat etti
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Türkan Şoray'dan duygusal veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Ünlülerden Kadir İnanır'a veda
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Hülya Avşar'ın hayatını kurtarmıştı
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! Caniye büyük ceza
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta anlaşma tamam!
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        "G.Saray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        İspanya kazandı, Uruguay elendi!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Belçika lider olarak son 32'ye kaldı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Oliver McBurnie Bodrum'da
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

        Benzer Haberler

        149 yıldır Erzurum Ovası'nda nöbet tutan şehide vefa 93 Harbi'nin meçhul şe...
        149 yıldır Erzurum Ovası'nda nöbet tutan şehide vefa 93 Harbi'nin meçhul şe...
        "Terörsüz Türkiye" için 20 km pedal çevirdiler
        "Terörsüz Türkiye" için 20 km pedal çevirdiler
        Semih Ataş Erzurum'un gururu oldu
        Semih Ataş Erzurum'un gururu oldu
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Erzurum'da hafızlığını tamamlayan 75 öğrenci icazet aldı
        Erzurum'da hafızlığını tamamlayan 75 öğrenci icazet aldı
        Erzurum'da düzenlenen PalanExtreme'de Çelik Kanatlar gösteri yaptı
        Erzurum'da düzenlenen PalanExtreme'de Çelik Kanatlar gösteri yaptı