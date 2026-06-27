Yumruklu kavga köy okulundaki çocukları sevindiren uzlaşmayla sonuçlandı

MUHAMMET MUTAF - Erzurum'da çırağı tarafından darbedilen usta, uzlaşma kapsamında kendisi için hiçbir talepte bulunmayıp köy okulundaki öğrencilere hikaye kitabı ve oyuncak hediye edilmesini sağladı.



Yakutiye ilçesi Keresteciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde 16 Mart'ta çırağın ustasını yumrukla darbetmesi sonucu şikayet üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca "basit yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.



Dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesinin ardından taraflar arasında uzlaşma görüşmeleri yapıldı.



Uzlaştırma sürecinde müşteki usta, maddi bir talepte bulunmak yerine topluma fayda sağlayacak bir edim gerçekleştirilmesini istedi. Bunun üzerine Palandöken ilçesindeki Kümbet Köyü İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere hikaye kitabı ve oyuncak hediye edilmesi konusunda taraflar uzlaştı.



Şüpheli tarafından temin edilen hediyeler okulda düzenlenen programla öğrencilere dağıtıldı.



Uzlaşma şartlarının yerine getirilmesinin ardından savcılık, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.



- "Taraflar ilk başta uzlaşmaya yanaşmadılar"



Uzlaştırmacı Ahmet Samur, AA muhabirine, tarafların başlangıçta uzlaşmaya sıcak bakmadığını ancak yapılan görüşmeler sonucunda ortak bir noktada buluştuklarını söyledi.



Samur, tarafları barıştırmak adına yardımcı olacak adımlar atmak ve bunu topluma faydalı edimle sonuçlandırmak adına görüşmelere sağladıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:



"Müşteki taraf uzlaşmaya sürekli yanaşmadığını belirtti. Şüpheli tarafın uzlaşmaya yanaşıp karşı tarafın yanaşması için istekli olduğunu müşteki tarafa sürekli bilgilendirdik. Müşteki tarafla defalarca yaptığım görüşmelerde her ne kadar uzlaşma teklifini kabul etmese de kendisine topluma faydalı edimler hakkında bilgi verdik. Örneğin farklı kurumlara yardımda bulunması gibi. Sonunda bu köy okuluna hikaye kitabı dağıtılması konusunda müştekiyle ortak bir karara bağladık. Şüpheli tarafla yaptığımız tüm görüşmede de edim isteğini kabul edip köy okuluna hikaye kitabı alınıp çocuklarımıza dağıttık."



- Kazanan sadece şüpheli ve müşteki değil



Uzlaştırmanın barış, diyalog, ortak bir paydada buluşma ve topluma fayda sağladığının göstergesi olduğunu aktaran Samur, bu dosyada görüldüğü gibi kaybedenin olmadığı tek kurumun uzlaşma yolu olduğunu işaret etti.



Samur, bu süreçte kazananın sadece müşteki ya da şüpheli olmadığını bildirerek, "Barışan her iki insan toplum açısından geleceğe daha olumlu bakmamıza sebebiyet vermektedir. Bugün burada modern hukuk sistemimizin en yapıcı ve barışçıl çözümlerinden birisi olan uzlaştırma kurumunu anlatmış bulunmaktayız. Burada uzlaştırma sadece mahkemelerin iş yükünü azaltan tek tip bir mekanizma olmadığını, ayriyeten toplumsal barışı, diyaloğu ve tarafların ortak bir paydada buluşmasını sağladığı en güzel köprülerden birisidir. Bu süreç hızlı adaletin ve tarafların helalleşip anlaşmasını sağlaması biz uzlaştırmacıların en büyük motivasyon kaynağıdır." ifadelerini kullandı.



Yapılan anlaşmayla edimin gerçekleştiğini bildiren Samur, sözlerini şöyle tamamladı:



"Taraflar teşekkür ettiler. Savcılığımızın inisiyatiflerinden yararlanarak edimimizi okulumuza getirdik ve çocuklar çok mutlu oldu. Dağıttığımız hediyelerden, kitaplardan okulumuza faydalı olduğumuzu düşünmekteyim. Tarafların yaptığı anlaşma gereği yapılan edimde hikaye kitapları ve oyuncaklar çocuklara dağıtıldı. Bu da sadece iki tarafın anlaşması değil topluma faydası olarak da çocukların gülmesi ve mutlu olmalarına vesile olmaktadır."

