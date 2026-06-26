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        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 23:37 Güncelleme:
        Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.


        Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 85,83 gram uyuşturucu madde, 3 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 2 pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirildi.

        Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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