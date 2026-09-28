AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Anadolu Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Gerçekten artık Türkiye'nin kendisine yeni hedefler belirlemesi ve Türkiye'nin dünyanın başat aktörlerinden birisi haline gelmesi gerekiyor." dedi.

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Nasreddin Hoca Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Yalçın, ilk defa gerçek anlamda bir belirsizlik çağına girildiğini kaydetti.

Yalçın, dünyanın tarım ve sermaye devrimlerinin ardından bilgi devrimiyle üçüncü büyük dönüşümü yaşadığını, bunun da merkezinde üniversitelerin bulunduğunu anlattı.

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Dünyada gelecek dönemde dijitaller üzerinden bir mücadele verileceğini belirten Yalçın, "Dijitallerin merkezinde de ne var? Bilgisayarlar, çipler, uydular, mercekler, GPS'ler, alıcılar, vericiler, yazılım programları. Bugün mesela Çin ile ABD arasındaki tartışmanın ticaret üzerinden yürüdüğünü görüyorsunuz ama son görüşmenin merkezinde ne vardı, biliyor musunuz? Çip pazarlığı. Hikaye gelip oraya dayandı. Bugün bütün bu yapay zekadan tutun da uzaya fırlattığınız roketlere kadar her şeyin merkezinde çipler var." ifadesini kullandı.

Yalçın, çiplerin ham maddesi olan nadir toprak elementlerinde kanıtlanmış 850 milyon ton rezervle Çin'in ilk sırada, 650 milyon tonla Eskişehir Beylikova'nın ise ikinci sırada bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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"Biz bunu ya üreteceğiz, rafine etmeyi becerebileceğiz ve bu yarışın içerisinde olabileceğiz. Sonrası üretimi, tüketimi bilmem neyi sonrası ayrı hikaye. Nasıl bazı Körfez ülkeleri hakkında diyoruz ya 'Petrolleri var ama işletip satamadıkları için başlarına bela oluyor.' Türkiye'nin bence içerisinden geçtiği düzlem tam burası. Ya biz oraya gideceğiz ya da burada kalacağız. Ya yüzlerce yıl geri kalmışlığı yaşayacağız ya da geri kalma değil, büyükler ligine transfer olacağız."

Yakın çevresindeki vekalet savaşları ve bölgesel krizlerin Türkiye'nin güvenliğini doğrudan etkilediğini anlatan Yalçın, "Terör, terörü sıfırlamak, bütün hainleri bitirmek, hiç öyle kolay bir şey değildir. Bir terörist kendisini bir gün bir yerden patlatabilir ama Türkiye'nin artık kronik bir terör sorunu kalkmıştır. Sınırlar güvence altında. Yükselen bir savunma sanayisi, bunlar devam ediyor. Dünyada da büyük ve muazzam bir dönüşüm yaşanıyor. Ya biz bu dönüşümü yakalayacağız ya da yakalayamayacağız. Bugünlerde konuşulan 'Terörsüz Türkiye' dediğimiz mesele de tam burada bir anlam kazanıyor." ifadelerini kullandı.

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- "Her yerde bir kaynama var"

Kendisine, zaman zaman "İsrail'le Türkiye'nin arasında bir sorun olabilir mi?" sorusunun yöneltildiğini dile getiren Yalçın, "İsrail'le herkes arasında sorun olabilir. İsrail'in herhangi bir sebebe ihtiyacı yok, bir ülkeyle sorun yaşaması için ama Türkiye'yle sorun olabilir mi? İsrail'in yerine şöyle bir kendinizi koyun. Bu kadar savaş üzerinden kendinizi tarif ediyorsunuz. Bölgede size askeri olarak en fazla rahatsızlık verebilecek, aktör kim? Dolayısıyla mesela orada da bir kaynama var. Başka yerlerde de kaynama var. Her yerde bir kaynama var." cevabını verdi.

Yalçın, sınır güvenliğine önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

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"Biz öncelikle sınırlarımızı güvenli hale getiriyoruz. Bir, Türkiye'de herhangi bir terör olayı, herhangi bir ayaklanma, Türkiye'nin içerisinde iç savaş denemeleri, darbe denemeleri neyse Türkiye'yi istikrarsızlaştırabilecek her ne varsa bunun engellenmesi gerekiyor. İki, 'terörsüz bölge' dediğimiz şey. Suriye'den başlayarak öncelikle güney hattımız ve yarın öbür gün ne olabileceğini göremediğimiz, bilemediğimiz, kimsenin göremediği, bilemediği, İran ve benzeri coğrafyalar için de tedbirler almak. Üç, bütün Arap coğrafyasını, Orta Doğu'yu içeren, oradan Orta Asya'ya kadar giderek akraba veya diğer topluluklarla da bir hat inşa etmek."

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- "Terörsüz Türkiye" süreci

Türkiye'nin 50 yıldır terörle mücadele ettiğini ve artık terör sorununun kalmadığını vurgulayan Yalçın, "Biz Türkiye olarak bu noktaya gelmişken ve dünya bu kadar büyük bir karmaşanın içerisinden geçerken biz artık bir terör örgütüyle mücadele veren bir ülke olarak anılma statüsünde olmak istemiyoruz. Biz bu işi kökünden bitirmek istiyoruz. Asıl derdimiz bundan ibaret." ifadesini kullandı.

Yalçın, "Terörsüz Türkiye" sürecinin endişeyle değil, dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin terörü bitirmesi ve önünde yeni hedefler olması gerektiğini söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Gerçekten artık Türkiye'nin kendisine yeni hedefler belirlemesi ve Türkiye'nin dünyanın başat aktörlerinden birisi haline gelmesi gerekiyor. Gelmezseniz şayet, başatlardan bir tanesi olmazsanız, başatların sürekli sizi kontrol ettiği bir dünyada yaşamak gerekiyor. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Benim şahsen kişisel olarak Türkiye için her zaman en güvendiğim kaynak, insan kaynağıdır. Üniversitelerimiz, eğitim dünyamızdır. Ben öğrencilerimizin, sizin gibi kıymetli hocalarınızın rehberliğinde yepyeni bir Türkiye gerçekliğini, dünya gerçekliğini inşa edebileceğine inanıyorum."

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ise öğrencilerin mezun olduklarında sadece kendi alanında yetkin birer profesyonel değil, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi kültürünü ve Eskişehir sevgisini yüreğinde taşıyan birer gönüllü elçi olarak dünyayı değiştirmeye aday olacaklarını vurguladı.

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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de üniversite olarak Nasreddin Hoca'yı sadece fıkralarıyla anılan bir kişi değil, toplumun önünde bir kanaat önderi olduğunu da en doğru şekilde bütün topluma anlatmaya çalışacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Yalçın'a, Rektör Adıgüzel tarafından "Onur Ödülü" takdim edildi.