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        Eskişehir'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Eskişehir'de otomobilin tırla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Eskişehir'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi

        Eskişehir'de otomobilin tırla çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

        Fikriye Mirza (64) idaresindeki 26 AE 191 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu Beylikova Kavşağı yakınlarında Adem T. yönetimindeki 42 ACK 747 plakalı tırla çarpıştı.

        Kazanın ardından sürücü Mirza ile Sümer Mişe (61) otomobilde sıkıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan Mirza ile Mişe'nin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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        Tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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