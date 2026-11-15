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        Eğlence mekanında 2 kadın arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı

        Eskişehir'de bir eğlence mekanında iki kadın arasında çıkan ve kapı önünde kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:38 Güncelleme:
        Eğlence mekanında 2 kadın arasında çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı

        Eskişehir'de bir eğlence mekanında iki kadın arasında çıkan ve kapı önünde kavgaya dönüşen tartışmada 1 kişi karnından bıçaklanarak ağır yaralandı.

        Olay, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanda bulunan iki kadın şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Mekan dışına taşan ve tarafların arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüşen olayda, görgü şahitlerinin iddiasına göre A.A. isimli kadın tartıştığı E.A.'yı karın bölgesinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan E.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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