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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi verildi

        Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği (ES SİVDER) Başkanı İsmail Arslan, ilçeye sunulan sağlık hizmetlerinden dolayı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi takdim etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi verildi

        Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği (ES SİVDER) Başkanı İsmail Arslan, ilçeye sunulan sağlık hizmetlerinden dolayı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi takdim etti.

        ES SİVDER Başkanı İsmail Arslan ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Bildirici, ilçede hayata geçirilen sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

        "Devlet Hastanesinin tam teşekküllü hastane olmasını sağladık"

        Doç. Dr. Bildirici, "Sivrihisar'da Sivrihisar Devlet Hastanesini ve Aile Sağlığı Merkezi binasını yaptırarak hizmete açtık. Birçok branşta hekim atamasını gerçekleştirdik. Devlet Hastanesinin tam teşekküllü hastane olmasını sağladık. Acil Merkezi yapılması için arsa temini gibi birçok güzel çalışmayı Sivrihisar'a kazandırdık" dedi.

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        Ziyaretin sonunda ES SİVDER Başkanı İsmail Arslan, Sivrihisarlılar adına Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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