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        Eskişehir'de 1'i çocuk 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle 1'i çocuk 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Eskişehir'de 1'i çocuk 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle 1'i çocuk 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, gözaltına alındı.

        Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında dün çıkan tartışmada M.E.A. (23), T.M.H. (16) ve B.D'yi (27) pompalı tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli O.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Yaralı 3 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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