Eskişehir'de 1'i çocuk 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada, pompalı tüfekle 1'i çocuk 3 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, gözaltına alındı. Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında dün çıkan tartışmada M.E.A. (23), T.M.H. (16) ve B.D'yi (27) pompalı tüfekle yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli O.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralı 3 kişi, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı.

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