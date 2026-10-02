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        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 02:23 Güncelleme:
        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        B.A. idaresindeki 26 AIY 556 plakalı otomobil ile M.A.Y. idaresindeki 61 AIT 569 plakalı otomobil, Yenibağlar Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan 26 AIY 556 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen yaya K.C'ye ve park halindeki 06 BPS 339 plakalı otomobile çarparak durdu.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.A, B.A, S.M, O.B. ile yaya K.C. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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