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        Eskişehir'de 1500 üniversite öğrencisine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" eğitimi verildi

        Eskişehir'de yaklaşık 1500 üniversite öğrencisine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi" verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Eskişehir'de 1500 üniversite öğrencisine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" eğitimi verildi

        Eskişehir'de yaklaşık 1500 üniversite öğrencisine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi" verildi.

        Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM) ile Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen eğitim, Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda gerçekleştirildi.

        İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Hande Üner tarafından verilen eğitim, 54 sınıfta eş zamanlı ve çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 1500 öğrencinin katıldığı eğitimde, saygılı yaşam ve sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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