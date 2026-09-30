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        Eskişehir'de SGK personeline sigara bırakma eğitimi verildi

        Eskişehir'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü personeline, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma sürecine ilişkin eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Eskişehir'de SGK personeline sigara bırakma eğitimi verildi

        Eskişehir'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü personeline, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma sürecine ilişkin eğitim verildi.

        Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti" anlatıldı.

        Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Dr. Pakize Gizem Topçu tarafından verilen eğitimde, tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma süreci hakkında bilgi aktarıldı.

        Katılımcılara, sigarayı bırakmak isteyen kişilere sunulan danışmanlık ve tedavi hizmetleri de anlatıldı.

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        Eğitimde ayrıca, yerinde sigara bırakma polikliniği hizmetinin, kişilerin görev yaptıkları kurum içerisinde ulaşılabilir sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi açısından önemi değerlendirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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