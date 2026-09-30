Eskişehir'de SGK personeline sigara bırakma eğitimi verildi

Eğitimde ayrıca, yerinde sigara bırakma polikliniği hizmetinin, kişilerin görev yaptıkları kurum içerisinde ulaşılabilir sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi açısından önemi değerlendirildi.

Katılımcılara, sigarayı bırakmak isteyen kişilere sunulan danışmanlık ve tedavi hizmetleri de anlatıldı.

Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Dr. Pakize Gizem Topçu tarafından verilen eğitimde, tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma süreci hakkında bilgi aktarıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimde, "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti" anlatıldı.

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