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        ESOGÜ'de yenilenen Kontakt Lens Polikliniği hizmete açıldı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde yenilenen Kontakt Lens Polikliniği hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 16:25 Güncelleme:
        ESOGÜ'de yenilenen Kontakt Lens Polikliniği hizmete açıldı

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı bünyesinde yenilenen Kontakt Lens Polikliniği hizmete açıldı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hikmet Başaran, Prof. Dr. Eray Atalay ve Dr. Öğr. Üyesi Onur Özalp'in de katılımıyla açılışı yapılan poliklinikte, özellikle kornea yapısında bozulmaya bağlı görme sorunları yaşayan hastalara kişiye özel kontakt lens uygulamalarıyla görme rehabilitasyonu sağlanıyor.

        Keratokonus ve diğer kornea hastalıklarının yanı sıra travma, kornea nakli ve göz ameliyatları sonrasında oluşan düzensizliklerde de kontakt lens uygulamaları yapılıyor.

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        Hastanın kornea yapısı ve görme ihtiyacına göre farklı özelliklerde lensler değerlendirilerek uygun lens belirleniyor. Sert gaz geçirgen, mini-skleral, skleral ve hibrit lenslerin yanı sıra özel tasarım gerektiren lensler de uygulanabiliyor.

        Poliklinikte bulunan ön segment optik koherens tomografi (OCT) cihazıyla lensin kornea üzerindeki konumu ve uyumu ayrıntılı şekilde değerlendirilebiliyor. Ayrıca göz yüzeyi ve gözyaşı filmi de incelenerek hastaya uygun lens seçiliyor.

        Poliklinikte özel kornea lenslerinin yanı sıra astigmatizma ve presbiyopi gibi görme sorunlarına yönelik yumuşak ve multifokal kontakt lens uygulamaları da gerçekleştiriliyor.

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        ESOGÜ Kontakt Lens Polikliniğinin, özellikle düzensiz kornea yapısına sahip bazı hastalarda cerrahiye gerek kalmadan görme düzeyinin artırılmasına katkı sağladığı bildirildi.

        İki öğretim üyesi, bir kontakt lens teknisyeni ve araştırma görevlilerinden oluşan ekip tarafından yürütülen poliklinikte, kişiye özel ve takip edilebilir görme çözümleri sunulması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

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