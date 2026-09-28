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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.S, C.P, E.G, M.B, O.S.A, M.E, B.M.K. ve M.H.S. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. ve C.P, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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