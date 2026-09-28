Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Giriş: 28.09.2026 - 17:32 Güncelleme:
Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.S, C.P, E.G, M.B, O.S.A, M.E, B.M.K. ve M.H.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. ve C.P, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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