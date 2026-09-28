Eskişehir'de rehabilitasyon merkezinin açılışı yapıldı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösterecek Bağımlı Hastalar Ayaktan Rehabilitasyon (BAHAR) Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir sağlık meselesi olmadığını belirterek, bağımlılığın bireyin sağlığının yanı sıra ailesini, sosyal çevresini, iş hayatını ve geleceğe dair umutlarını da etkileyen çok yönlü bir sorun olduğunu ifade etti.

Yılmaz, merkezin Eskişehir’e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Hiçbir hayat kaybedilmiş değildir. Hiçbir insan umutsuz değildir. Hiçbir mücadele, yeniden başlamak için geç değildir. BAHAR Merkezi bağımlılık tedavisi sonrasında vatandaşların hayatlarını yeniden kurmalarına, aileleriyle bağlarını güçlendirmelerine, üretmelerine ve geleceğe umutla bakmalarına destek olacak."

REKLAM

Merkezin bağımlılıkla mücadele eden vatandaşlara ve ailelerine önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Vali Yılmaz, "Yalnız değilsiniz. Devletimizin bütün kurumlarıyla yanınızdayız." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Vali Yılmaz ve beraberindeki heyet, daha sonra BAHAR Merkezi'ni gezerek yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Açılış törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, protokol üyeleri, sağlık sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.