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        Eskişehir'de 657 okul servisi denetlendi, 1477 kişinin sorgusu yapıldı

        Eskişehir'de okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimlerde bir haftada 657 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, 1477 kişinin sorgusu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Eskişehir'de 657 okul servisi denetlendi, 1477 kişinin sorgusu yapıldı

        Eskişehir'de okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik denetimlerde bir haftada 657 servis aracı ve şoförü kontrol edildi, 1477 kişinin sorgusu gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde 21-28 Eylül tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 657 okul servis aracı ve şoförleri kontrol edildi.

        Denetimlerde kusurlu olduğu belirlenen 5 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı.

        Ekipler, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevrelerindeki iş yerleri ve ortak kullanım alanlarında da denetim gerçekleştirdi.

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        Bu kapsamda 198 kahvehane, 91 market ve tekel bayisi, 7 oyun salonu ile 158 park ve bahçe kontrol edildi.

        Denetimlerde ayrıca okul çevrelerinde bulunan 1477 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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