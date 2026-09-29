Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi

        Eskişehir'de ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi

        Eskişehir'de ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Eskişehir'de ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi

        Eskişehir'de ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon ve Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün toplantı salonunda, Vali Yardımcısı Yakup Güney başkanlığında düzenlenen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, il genelinde ailenin güçlendirilmesine yönelik hazırlanan yerel eylem planının uygulanma süreci, hedefleri ve aile yapısına ilişkin güncel veriler değerlendirildi.

        REKLAM

        Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesine yönelik çalışmaların da ele alındığı toplantıda, yürütülen sosyal hizmet modelleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

        Ailelere yönelik doğum yardımı süreçleri, evlilik hazırlığındaki gençlere yönelik rehberlik ve eğitim çalışmaları, evlenecek gençlere sağlanan maddi ve psikososyal destekler ile danışmanlık hizmetleri hakkında sunumlar yapıldı.

        Toplantı, paydaş kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınması ve eylem planı kapsamında yürütülecek izleme ve değerlendirme takviminin görüşülmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş

        Benzer Haberler

        Eskişehir Valisi Yılmaz vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi
        Eskişehir Valisi Yılmaz vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi
        Eskişehir'de aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı
        Eskişehir'de aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı
        Eskişehir'de 657 okul servisi denetlendi, 1477 kişinin sorgusu yapıldı
        Eskişehir'de 657 okul servisi denetlendi, 1477 kişinin sorgusu yapıldı
        Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de rehabilitasyon merkezinin açılışı yapıldı
        Eskişehir'de rehabilitasyon merkezinin açılışı yapıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Anadolu Üniversitesinin akademik y...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Anadolu Üniversitesinin akademik y...