Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Yılmaz vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

        Eskişehir Valisi Yılmaz vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla görüşen Yılmaz, kendisine iletilen talep ve sorunları dinleyerek çözümü için ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine gerekli talimatları verdi.

        Toplantıda, vatandaşların ilettiği taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandırılması için ilgili kurumlarca çalışma yapılması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        2 milyar liralık hisse geri alım seferberliği
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        Sosyal medya fenomeni aile vergi rekortmeni oldu
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltında
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Ekonomi yönetimiyle fon toplantısı
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        Kokoreççi cinayetinin arkasından haraç çetesi çıktı!
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İngiltere'den Gazze'ye: Sizi duyuyoruz, haklıydınız
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        İspanya'da konut krizine karşı eylemler sürüyor
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        F.Bahçe'nin transfer yasağı kalkıyor!
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        3 gün boyunca feci darp! İstanbul'un göbeğinde işkence
        "TFF arayışlara başlamış"
        "TFF arayışlara başlamış"
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlü oyuncu Prag'a taşınıyor
        Ünlüler geçidi
        Ünlüler geçidi
        Serenay podyumda
        Serenay podyumda
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Karaelmas Ekspresi raylara iniyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenerbahçe'nin yıldızı baba oluyor
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Fenomen motorcu kazada hayatını kaybetti
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Katil baba 6 çocuğunu öksüz bıraktı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        Çin'den Japonya'ya uyarı
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş
        İngilizce anlatmıştı! Yazılımcılığı bırakıp baklavacı olmuş

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı
        Eskişehir'de aranan kişilerin yakalanması için çalışma yapıldı
        Eskişehir'de 657 okul servisi denetlendi, 1477 kişinin sorgusu yapıldı
        Eskişehir'de 657 okul servisi denetlendi, 1477 kişinin sorgusu yapıldı
        Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de müstehcenlik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
        Eskişehir'de rehabilitasyon merkezinin açılışı yapıldı
        Eskişehir'de rehabilitasyon merkezinin açılışı yapıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Anadolu Üniversitesinin akademik y...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Anadolu Üniversitesinin akademik y...
        Eskişehir'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
        Eskişehir'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi