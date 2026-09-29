Eskişehir Valisi Yılmaz vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla görüşen Yılmaz, kendisine iletilen talep ve sorunları dinleyerek çözümü için ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerine gerekli talimatları verdi.

Toplantıda, vatandaşların ilettiği taleplerin değerlendirilerek en kısa sürede sonuçlandırılması için ilgili kurumlarca çalışma yapılması istendi.