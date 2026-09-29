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        Eskişehir'de yeni eğitim döneminde öğrenci yurtlarına yönelik planlamalar değerlendirildi

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde öğrenci yurtlarında yürütülecek çalışmalara ilişkin planlama toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Eskişehir'de yeni eğitim döneminde öğrenci yurtlarına yönelik planlamalar değerlendirildi

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde öğrenci yurtlarında yürütülecek çalışmalara ilişkin planlama toplantısı gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında düzenlenen toplantıya yurt müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

        Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde yurtlarda yürütülecek çalışmalar, kurumların işleyişi ve yapılması planlanan faaliyetler değerlendirildi.

        Yetkililer arasında yeni döneme ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

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