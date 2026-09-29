Eskişehir'de yeni eğitim döneminde öğrenci yurtlarına yönelik planlamalar değerlendirildi

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde yurtlarda yürütülecek çalışmalar, kurumların işleyişi ve yapılması planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında düzenlenen toplantıya yurt müdürleri ve şube müdürleri katıldı.

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