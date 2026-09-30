Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de dirsekte sinir sıkışmasına yönelik yeni cerrahi teknik geliştirildi

        Eskişehir'de dirsekte sinir sıkışmasına yönelik yeni cerrahi teknik geliştirildi

        Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Zeki Serdar Ataizi, dirsek bölgesinde sıkışan sinirin doku hasarı oluşturmadan daha güvenli bir alana taşınmasını amaçlayan yeni cerrahi teknik geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Eskişehir'de dirsekte sinir sıkışmasına yönelik yeni cerrahi teknik geliştirildi

        Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Zeki Serdar Ataizi, dirsek bölgesinde sıkışan sinirin doku hasarı oluşturmadan daha güvenli bir alana taşınmasını amaçlayan yeni cerrahi teknik geliştirdi.

        Ataizi'nin uzun yıllara dayanan tecrübesiyle geliştirdiği ve bilimsel literatüre kazandırılması hedeflenen "Öne doğru yer değiştirme yoluyla siniri konforlu, kalıcı ve güvenli olan iki katman arasına yerleştirme tekniği", uluslararası bilimsel dergi World Neurosurgery tarafından yayımlanmak üzere kabul edildi.

        Doç. Dr. Ataizi, AA muhabirine, dirsek bölgesindeki sinir sıkışmalarının tedavisinde geçmiş yıllarda farklı cerrahi yöntemlerin uygulandığını söyledi.

        REKLAM

        Geliştirdikleri teknikte sıkışan siniri daha güvenli ve konforlu bir alana kalıcı olarak taşıdıklarını belirten Ataizi, işlem sırasında herhangi bir doku hasarlanmasına, doku eksilmesine veya doku aşınmasına yol açılmadığını ifade etti.

        Ataizi, tekniğin uygulanmasının ardından elde ettikleri sonuçların kendisini yeni yöntemi bilimsel literatürle paylaşmaya yönelttiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Tanımladığımız bu teknikte sıkışan siniri daha güvenli ve konforlu bir alana kalıcı olarak taşıyoruz. İşlemi hastada herhangi bir doku hasarlanmasına, eksilmesine veya aşınmasına yol açmadan gerçekleştiriyoruz. Sıkışan siniri konforlu bir alana adeta göç ettiriyoruz. Bu yöntemi uzun yıllardır uyguluyorum. Sonuçlarımın memnun edici olduğunu gördükten sonra dünyayla paylaşmak istedim."

        REKLAM

        Çalışmasının uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanmak üzere kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataizi, araştırmaya katkı sunan ekip arkadaşları ve meslektaşlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat gözaltına alındı
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Eski SPK Başkanı Gönül ifade verecek
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Emlak Katılım'dan Rekabet açıklaması
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        "Kızıma büyü yaptı öldürdüm"
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        Melek kahretti! Portekiz'de nehirde boğuldu!
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        "Bunları yapmak aklıma gelmedi"
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        23 yıllık işgal: ABD Irak'tan çekildi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        Türkiye dünya üniversite sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        TEKNOFEST Güneydoğu'da ilk gün heyecanı başladı
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Bakan Çiftçi açıkladı! 30 yıllık cinayette sır çözüldü
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Bilinmeyen deneyimi
        Bilinmeyen deneyimi
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        3 çocuk annesini otelde öldüren eski kocadan şaşırtan ifade
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kartal'dan Asensio ve şampiyonluk sözleri!
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Kars'ta bebek vahşeti! Ağzından peçete çıktı
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Son halini kızı paylaştı
        Son halini kızı paylaştı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesinin yenilenen laboratuvarlarında ha...
        Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesinin yenilenen laboratuvarlarında ha...
        Eskişehir'de SGK personeline sigara bırakma eğitimi verildi
        Eskişehir'de SGK personeline sigara bırakma eğitimi verildi
        Eskişehir'de yeni eğitim döneminde öğrenci yurtlarına yönelik planlamalar d...
        Eskişehir'de yeni eğitim döneminde öğrenci yurtlarına yönelik planlamalar d...
        ESOGÜ'de yenilenen Kontakt Lens Polikliniği hizmete açıldı
        ESOGÜ'de yenilenen Kontakt Lens Polikliniği hizmete açıldı
        Eskişehir'de müftülük personeline sigara bırakma konusunda eğitim verildi
        Eskişehir'de müftülük personeline sigara bırakma konusunda eğitim verildi
        Eskişehir'de ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değe...
        Eskişehir'de ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değe...