Eskişehir'de Yunus Emre Devlet Hastanesinin yenilenen laboratuvarlarında hazırlıklar sürüyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Yunus Emre Devlet Hastanesinde hizmet veren Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarlarını ziyaret ederek yenilenen alanlarda incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bildirici, önümüzdeki dönemde açılışının gerçekleştirilmesi planlanan laboratuvar alanlarında yapılan düzenlemeler ve hazırlık çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Laboratuvarların teknolojik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yenilenen cihazları da inceleyen Bildirici, cihazların teknik özellikleri, kullanım alanları ile tetkik ve analiz süreçlerine sağlayacağı katkılar hakkında bilgi aldı.

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Laboratuvarlarda görev yapan sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Bildirici, personelin görüş ve değerlendirmelerini dinledi, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Ziyarette, laboratuvarların mevcut hizmet durumu ile açılış öncesinde gerçekleştirilecek son hazırlıklar da değerlendirildi.