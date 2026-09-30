Eskişehir'de Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı

Vatandaşlara sunulan Evde Sağlık Hizmetleri'nin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik değerlendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı ile ilgili sağlık tesislerinin temsilcileri katıldı.

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