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        Eskişehir'de içki kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 18:33 Güncelleme:
        Eskişehir'de içki kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, kaçak içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir zanlının, kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

        Odunpazarı ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 434 litre kaçak içki ile 60 litre etil alkol ele geçirildi.

        Aramada ayrıca 10,8 kilogram içki kiti, 4 ölçüm cihazı, ölçekli kazan, damıtma sistemi ve çeşitli malzemeler bulundu.

        Operasyonda yakalanan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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