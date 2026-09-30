Eskişehir'de içki kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

Aramada ayrıca 10,8 kilogram içki kiti, 4 ölçüm cihazı, ölçekli kazan, damıtma sistemi ve çeşitli malzemeler bulundu.

Odunpazarı ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 434 litre kaçak içki ile 60 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir zanlının, kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

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