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        Eskişehir'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 00:58 Güncelleme:
        Eskişehir'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'taki evine girmek üzere olan S.E'ye (44), alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen K.Ö. (25) tarafından tabancayla ateş edildi.

        Bacağına kurşun isabet eden S.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        S.E, ambulansla götürüldüğü Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Olayın ardından kaçan K.Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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