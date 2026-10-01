Eskişehir'de silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı

Bacağına kurşun isabet eden S.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Çamlıca Mahallesi Parklı Sokak'taki evine girmek üzere olan S.E'ye (44), alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen K.Ö. (25) tarafından tabancayla ateş edildi.

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