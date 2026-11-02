Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde hayata geçirilen organizasyon, bayram etkinlikleri çerçevesinde yapıldı. Kent genelindeki tesislerde düzenlenen turnuvaya, her yaş grubundan toplam 149 sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından organizasyona katkı sağlayan kurumlara, hakemlere, antrenörlere ve sporculara teşekkür edildi.

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