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        Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, plastik parça üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 10:53 Güncelleme:
        Eskişehir'de bir fabrikada çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, plastik parça üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangında 4 işçi dumandan etkilendi.


        İlçeye bağlı 75. Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde'de faaliyet gösteren plastik parçalar üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İlk müdahalenin fabrika personelince yapıldığı yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangında dumandan etkilenen 4 işçiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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