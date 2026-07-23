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        Eskişehir'de bir garajdan 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir apartmanın garajından 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Eskişehir'de bir garajdan 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir apartmanın garajından 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

        Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki bir apartmanın garajından kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu Odunpazarı İlçe Sağlık Kuruluna bildirdi.

        Şikayetin Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne iletilmesi üzerine ekipler adreste inceleme gerçekleştirdi.

        Yapılan kontrolde garajda çöp ve evsel atıkların biriktirildiği tespit edildi.

        Garaj sahibinin kişisel eşyalarını tahliye etmesinin ardından belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

        Garajdan 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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