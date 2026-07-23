Eskişehir'de bir garajdan 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir apartmanın garajından 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir apartmanın garajından 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.
Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırmızıtoprak Mahallesi'ndeki bir apartmanın garajından kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu Odunpazarı İlçe Sağlık Kuruluna bildirdi.
Şikayetin Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne iletilmesi üzerine ekipler adreste inceleme gerçekleştirdi.
Yapılan kontrolde garajda çöp ve evsel atıkların biriktirildiği tespit edildi.
Garaj sahibinin kişisel eşyalarını tahliye etmesinin ardından belediye ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.
Garajdan 3 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.
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