Eskişehir'de bir kişiyi gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla Ankara'da yakalanan şüpheliye ev hapsi
Eskişehir'de zorla tespih sattığı kişiyi gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla Ankara'da yakalanan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.
Eskişehir'de zorla tespih sattığı kişiyi gasbetmeye çalıştığı iddiasıyla Ankara'da yakalanan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.
Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda bir şüphelinin zorla tespih sattığı kişinin parasını gasbetmeye çalıştığı iddiası üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin Ankara'da yakaladığı şüpheli R.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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