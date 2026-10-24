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        Eskişehir'de öğrenciye zorla tespih satan şüpheliye ev hapsi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir öğrenciye zorla tespih satarak 100 TL'sini alan ve Ankara'da yakalanan şüpheli hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Eskişehir'de öğrenciye zorla tespih satan şüpheliye ev hapsi

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir öğrenciye zorla tespih satarak 100 TL'sini alan ve Ankara’da yakalanan şüpheli hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi.

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde yoldan geçen bir genci durdurup zorla tespih satmaya çalışan R.A. (26), durumu fark eden duyarlı bir vatandaş tarafından görüntülendi. Mağdur genci tanıyormuş gibi yaparak olaya müdahale eden vatandaş, şüphelinin öğrenciden mobil bankacılık kanalıyla 100 TL aldığı anları kaydetti.

        Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşteki gencin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ankara’da olduğu belirlenen R.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak Eskişehir’e getirildi. Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanarak Eskişehir Adliyesine sevk edilen R.A. hakkında çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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