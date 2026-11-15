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        Eskişehir'de kaza mahalline dalan otomobil trafik polisi dahil 5 kişiyi yaraladı

        Eskişehir çevre yolunda yağış nedeniyle su birikintisine kapılarak kontrolünü kaybeden otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale eden trafik polisi ile 4 kişi, kaza mahalline dalan başka bir otomobilin çarpmasıyla yaralanırken, kaza nedeniyle çevre yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 04:19 Güncelleme:
        Eskişehir'de kaza mahalline dalan otomobil trafik polisi dahil 5 kişiyi yaraladı

        Eskişehir çevre yolunda yağış nedeniyle su birikintisine kapılarak kontrolünü kaybeden otomobilin karıştığı maddi hasarlı kazaya müdahale eden trafik polisi ile 4 kişi, kaza mahalline dalan başka bir otomobilin çarpmasıyla yaralanırken, kaza nedeniyle çevre yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

        Edinilen bilgiye göre, Y.T. idaresindeki 26 AIT 887 plakalı otomobil, yağış sonrasında çevre yolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde, Ankara istikameti Alpu Kavşağı alt geçidinde, iddiaya göre su birikintisine kapılarak kontrolden çıktı. Araç, sırasıyla Emir Buğra T. yönetimindeki 06 HA 5530 plakalı otomobile ve B.M. idaresindeki 33 BBB 071 plakalı tıra çarparak maddi hasarlı kazaya karıştı.

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        Olay yerine dalan araç trafik polisine çarptı

        İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Ekiplerin yolda güvenlik önlemi alıp müdahalede bulunduğu sırada, M.K. idaresindeki 26 AJB 619 plakalı otomobil önce dubalara, ardından kazaya müdahale eden trafik polisi Y.K.'ya ve son olarak 26 AIT 887 plakalı kazalı araca çarptı.

        Trafik polisi dahil 5 kişi yaralı

        Yaşanan zincirleme kazada, 26 AJB 619 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan B.A. ile görevli trafik polisinin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı.

        Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevre yolu trafiğe kapatılarak araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Olay anını anlatan ve kazaya karışan sürücü Emir Buğra T., "Orta şeritte gidiyordum. Otomobil, sol şeritte geliyordu. Ortalama hızlardaydık, 8090 civarı. Köprünün altında aracı suya kaptırdı. Suya kaptırdıktan sonra orta şeritte bana vurdu, benden sekip tıra vurdu. Önümde araç vardı. Tıra vurduktan sonra refüje döndü, refüje vurdu. Sonra polis ekiplerini aradık, polis ekipleri geldi. Polis ekipleri geldikten sonra dubalarını koyduğu sırada tam aracın önüne geçtik, konuşacakken arkadan veya sonda otomobil geldi bir tane daha. Hem polis aracına hem bize vurdu" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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