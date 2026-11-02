Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Eskişehir'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kuyumcuya 10 adet sahte gram altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Eskişehir'de kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde kuyumcuya 10 adet sahte gram altın satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü 1 Bulvarı'ndaki kuyumcuya gelen Y.A. isimli kişi, yanındaki 10 adet gram altını bozdurmak istedi.

        Kuyumcu çalışanının yaptığı kontrollerde altınların sahte olduğu belirlendi.

        İhbar üzerine kuyumcuya polis ekipleri sevk edildi.

        Sahte olduğu iddia edilen altınları kuyumcuya satmak isteyen Y.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayseri'de korkutan yangın
        Kayseri'de korkutan yangın
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Kasım 2026 haberleri
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de öğrenciler kütüphanede atölye çalışmalarına katıldı
        Eskişehir'de öğrenciler kütüphanede atölye çalışmalarına katıldı
        Eskişehirli öğrenciler gastronomi festivalinde 15 madalya kazandı
        Eskişehirli öğrenciler gastronomi festivalinde 15 madalya kazandı
        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis denetimleri devam ediyor
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis denetimleri devam ediyor
        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi
        Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi
        Çukurları belediye değil vatandaş dert edindi Düştüğü çukuru belediye kapat...
        Çukurları belediye değil vatandaş dert edindi Düştüğü çukuru belediye kapat...