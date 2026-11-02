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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 13:16 Güncelleme:
        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        75. Yıl Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre KOBİ Sanayi Sitesi’nde bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucunda çıkan kavgada, 42 yaşındaki A.Ç. sol bacağından tabancayla vurularak yaralandı.

        Olayın ardından taraflar araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Teksan Sanayi Sitesi’nde durdurulan 26 ABV 114 plakalı otomobilde ekiplerce yapılan incelemede, bacağından yaralı A.Ç’nin araç içinde bulunduğu belirlendi.

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        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan A.Ç, tedavi altına alındı.

        Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde E.T.(22) ve M.T. (28) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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