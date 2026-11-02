Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma neticesinde E.T.(22) ve M.T. (28) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

75. Yıl Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre KOBİ Sanayi Sitesi’nde bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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