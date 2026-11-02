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        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis denetimleri devam ediyor

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ekim ayı boyunca yürütülen denetimlerde bin 308 okul servis aracı kontrol edilirken, 31 kusurlu araç ve şoför hakkında işlem uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Eskişehir'de okul çevreleri ve servis denetimleri devam ediyor

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ekim ayı boyunca yürütülen denetimlerde bin 308 okul servis aracı kontrol edilirken, 31 kusurlu araç ve şoför hakkında işlem uygulandı.

        Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 131 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde okul servislerine ve okul çevrelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bin 308 okul servis aracı ve şoförü denetlenirken, mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 31 kusurlu servis aracı ve şoförü hakkında cezai işlem uygulandı.

        Öte yandan öğrencilerin güvenliği amacıyla okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda; 363 kahvehane, 237 market/tekel bayisi, 325 park/bahçe ve 7 oyun salonu denetlendi. Denetimler esnasında 2 bin 639 şahsın da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

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