Eskişehir'de öğrenciler kütüphanede atölye çalışmalarına katıldı
Eskişehir'de öğrenciler, İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen oryantiring ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.
Eskişehir'de öğrenciler, İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen oryantiring ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında İl Halk Kütüphanesinde etkinlikler düzenlendi.
Oryantiring ve çeşitli atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin kütüphaneleri yakından tanımaları, kitaplarla bağ kurmaları ve öğrenme süreçlerini farklı etkinliklerle zenginleştirmeleri amaçlandı.
Etkinliklerle öğrencilerin okuma kültürlerinin geliştirilmesi, araştırma ve keşfetme becerilerinin desteklenmesi ve kütüphane kullanım alışkanlıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
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