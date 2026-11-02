Eskişehir'de öğrenciler kütüphanede atölye çalışmalarına katıldı

Etkinliklerle öğrencilerin okuma kültürlerinin geliştirilmesi, araştırma ve keşfetme becerilerinin desteklenmesi ve kütüphane kullanım alışkanlıklarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Oryantiring ve çeşitli atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin kütüphaneleri yakından tanımaları, kitaplarla bağ kurmaları ve öğrenme süreçlerini farklı etkinliklerle zenginleştirmeleri amaçlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında İl Halk Kütüphanesinde etkinlikler düzenlendi.

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