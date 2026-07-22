Eskişehir'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Emek Mahallesi Yaşar Kemal Bulvarı'ndaki boş arazide duman yükseldiğini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yakında bulunan evlere doğru ilerledi. Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.