Eskişehir'de polis, 28 bin 170 üniversite öğrencisiyle buluştu
Eskişehir'de polis ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında 3 üniversitenin kampüslerinde 28 bin 170 öğrenciyle bir araya geldi.
Eskişehir'de polis ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında 3 üniversitenin kampüslerinde 28 bin 170 öğrenciyle bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen proje kapsamında, 21 Eylül-16 Ekim tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi kampüslerinde stantlar kuruldu.
Stantlarda 2026-2027 akademik yılında üniversite eğitimine başlayan öğrencilerle buluşan ekipler, proje kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi.
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