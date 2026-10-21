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        Eskişehir'de sıcaklığın 1 ila 3 derece artması bekleniyor

        Eskişehir'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Eskişehir'de sıcaklığın 1 ila 3 derece artması bekleniyor

        Eskişehir'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

        Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın değişik yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

        Öte yandan, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde en yüksek hava sıcaklığının 19 dereceye kadar ulacağı öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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