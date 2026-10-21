Eskişehir'de sıcaklığın 1 ila 3 derece artması bekleniyor
Eskişehir'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Eskişehir'de hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın değişik yönlerden hafif olarak eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.
Öte yandan, Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde en yüksek hava sıcaklığının 19 dereceye kadar ulacağı öngörülüyor.
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