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        Eskişehir'de sosyal medyada silah teşhiri yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 13:36 Güncelleme:
        Eskişehir'de sosyal medyada silah teşhiri yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheliler Y.S. ve G.S'nin sosyal medya hesaplarında silah fotoğraflarını paylaştıkları tespit edildi.

        Ekiplerce zanlıların evlerinde silah bulundurabilecekleri değerlendirilerek çalışma başlatıldı.

        Şüpheliler Y.S. ve G.S'nin yakalanmasının ardından yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 69 kartuş, 4 fişek, 22 kurusıkı fişeği, av tüfeği şarjörü ve kelepçe ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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