Eskişehir'de sosyal medyada silah teşhiri yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve kullanımına ilişkin suç unsuru içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheliler Y.S. ve G.S'nin sosyal medya hesaplarında silah fotoğraflarını paylaştıkları tespit edildi.
Ekiplerce zanlıların evlerinde silah bulundurabilecekleri değerlendirilerek çalışma başlatıldı.
Şüpheliler Y.S. ve G.S'nin yakalanmasının ardından yapılan aramalarda, 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 69 kartuş, 4 fişek, 22 kurusıkı fişeği, av tüfeği şarjörü ve kelepçe ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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