Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2 hafif ticari aracın ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2 hafif ticari aracın ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Gültepe Mahallesi Şensözlü Sokak'ta G.G. idaresindeki 26 ACA 579 plakalı hafif ticari araç ile Ö.T. idaresindeki 26 AIT 323 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 26 AJF 472 plakalı otomobile çarparak durdu.

        Kazada, hafif ticari araçların sürücüleri ile yolcu olarak bulunan H.Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Kore neden ayrıldı?
        Kore neden ayrıldı?
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 1'i çocuk 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Eskişehir'de 1'i çocuk 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalandı
        Biri çocuk 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı
        Biri çocuk 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayıp bekçiye çarpan motosiklet sürücüsü yaka...
        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayıp bekçiye çarpan motosiklet sürücüsü yaka...
        Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de hastaneden firar eden hükümlü yakalandı
        İki kadın grubu arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Kavga, bi...
        İki kadın grubu arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Kavga, bi...
        Evcil hayvan sahiplerine sıcak hava uyarısı Veteriner Hekim Tuğçe Kara; "Ya...
        Evcil hayvan sahiplerine sıcak hava uyarısı Veteriner Hekim Tuğçe Kara; "Ya...