Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2 hafif ticari aracın ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Gültepe Mahallesi Şensözlü Sokak'ta G.G. idaresindeki 26 ACA 579 plakalı hafif ticari araç ile Ö.T. idaresindeki 26 AIT 323 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Araçlar, yol kenarında park halinde bulunan 26 AJF 472 plakalı otomobile çarparak durdu. Kazada, hafif ticari araçların sürücüleri ile yolcu olarak bulunan H.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

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